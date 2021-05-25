'Холостяк' Заливако озадачил фанатов откровением об отношениях мужчины и женщины

Главный герой проекта "Холостяк 11" Михаил Заливако озадачил поклонников своими высказываниями, заявив, что недавно услышал фразу: "Мужчина всегда прав или он не ваш мужчина". По словам "холостяка", сначала она показалась ему категоричной.

Позже Заливако понял, что когда "женщина не готова доверять решениям мужчины, то ей не стоит тратить на него свое время". Соответствующий пост главный герой проекта опубликовал на странице в Instagram.

Заливако добавил, что постоянное желание перевоспитывать и указывать, что ему делать – убивает страсть и уважение.

Мнения пользователей сети разделились. Одни считают, что данный пост "холостяк" посвятил избраннице Анне Богдан, а другие – Юле Бельченко (Зайке).

"Странно, что ты этого не заметил в характере Ани. Ведь она сто процентов подходит под это описание", "Он будет с Зайкой", "Аня закончилась?", "Надеюсь, что вы вместе с Юлией. Потому что иначе быть не может", – пишут люди.

Напомним, ранее пользователи сети засыпали Заливако гневными комментариями о том, что мужчина якобы сделал ошибочный выбор. Также многие остались разочарованы шоу "Холостяк".

Мы писали об интересных фактах из жизни победительницы проекта Анны Богдан. Известно, что хобби девушки – путешествия, альпинизм, прыжки с парашютом, сквош, сайкл, бокс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, полуфиналистка и участница романтического реалити на канале СТБ "Холостяк-11" Юлия Бельченко прокомментировала свое поражение на проекте. Во время финала, где Михаил Заливако вручил кольцо Анне Богдан, девушка со слезами на глазах попрощалась с мужчиной.