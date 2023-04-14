Победительница 'Холостяка' впервые рассказала о новых отношениях после проекта, сравнив бойфренда и Топольского

Екатерина Лозовицкая, которая стала избранницей бизнесмена Алекса Топольского в романтическом шоу "Холостяк", начала новые отношения. Модель не называет имени своего партнера, но гордится его мудростью и взглядами на жизнь. Она считает, что возлюбленный гораздо умнее Алекса, и у него есть чему поучиться.

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В интервью Славе Демину красавица заявила, что у нее сложилось плохое мнение о Топольском. Ведущий попросил оценить мудрость мужчины по шкале от 0 до 10, но брюнетка отказалась ставить какие-либо оценки. Несмотря на все скандалы с главным героем реалити, она пожелала ему счастья (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У меня плохое о нем мнение, поэтому не будет высоких баллов его мудрости. Немного некрасиво так оценивать его мудрость. Мне кажется, что ему нужно еще взрослеть и взрослеть. Это его путь. Я думаю, что и проект, и вся эта ситуация научила его много чему. И я надеюсь, что он дальше будет развивать себя, свои моральные качества, мужские качества и все у него будет хорошо", – сказала Катя.

Далее она описала своего бойфренда, отмечая, что он учит ее быть уверенной в себе и не реагировать на мнение окружающих. Девушка назвала своего спутника настоящим мужчиной, который совершает достойные поступки.

"Он умнее, чем я. Мы друг друга чему-то учим, то есть ему есть чему поучиться у меня, потому что у нас достаточно разный жизненный опыт, а мне точно есть, чему поучиться у него. Он мудрый мужчина. Он мужчина. Я учусь у него его реакциям на ситуации, его отношению к людям. Он спокойный, уравновешенный, уверенный в себе, ему никому ничего не нужно доказывать", – поделилась украинка.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у Екатерины Лозовицкой и Алекса Топольского возник публичный скандал. Львовянин дал интервью, в котором описал отношения с моделью, их интимную жизнь и расставание. Девушка в ответ назвала слова бывшего "ложью и лицемерием".

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