''Холостяк'' Топольский рассекретил изъяны победительницы и рассказал, с какой участницей рано попрощался

Главный герой 12 сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский после проекта имел отношения с Екатериной Лозовицкой всего месяц. По словам бизнесмена, у него не сложилось с 26-летней моделью из-за безынициативности девушки. Еще до полномасштабного вторжения РФ пара поняла, что им не по пути.

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Об этом мужчина рассказал в интервью Факты ICTV. Украинец сторонник того, чтобы два человека были заинтересованы в отношения. Он не увидел никаких шагов навстречу от победительницы реалити. Именно поэтому лавстори пары быстра закончилась.

"К сожалению, я не чувствовал отдачи от Кати. Так долго продолжаться не могло и настал момент, когда я понял, что лучше разойтись сейчас, чем потом сожалеть. Поэтому я инициировал разговор", – признался Топольский. Он также сказал, в финале шоу ему казалось, что Катя больше готова к серьезным отношениям и семье.

Кроме того, львовянин заявил, что сейчас он имеет теплые чувства к Виктории Варлей и даже пожалел, что так рано ее отпустил. Артистка создавала классное настроение на проекте и являлась настоящим фейерверком эмоций. На фоне актрисы Лозовицкая показалась мужчине очень холодной и сдержанной.

"Было интересно наблюдать за Викой. Я все же немного сожалею, что попрощался с ней рано. Она создавала классное настроение. Это как Новый год – ждешь снег для настроения, но знаешь точно, что он не выпадет, потому что живешь в Зимбабве. Удивительно было не увидеть у Кати никаких эмоций на протяжении общения с девушками во время проживания в доме. Иногда такой Катя была и со мной", – не стал скрывать Алекс.

Напомним, в пост-шоу "Холостяка" Екатерину Лозовицкую смутило признание Топольского в том, что встречаясь с ней он часто вспоминал финалистку Сашу Мудрую. Сейчас главный герой реалити не поддерживает отношения с Александрой, которая, по словам Варлей, встречается с американским бизнесменом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юля "Медуза" прокомментировала слухи вокруг "успешного бизнеса" Топольского в Майами. Девушка сомневается, что "холостяк" занимается предпринимательством в том объеме, о котором рассказывает. Кучеренко слышала – Алекс не владеет недвижимостью, а всего лишь является посредником.

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