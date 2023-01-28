"Меня это не устраивало": Лозовицкая пожаловалась на Топольского, рассекретив новые подробности их разрыва
Победительница 12 сезона "Холостяка" Екатерина Лозовицкая опровергла слухи, что пара жила вместе после финала шоу. Бизнесмен предлагал девушке съехаться, но она не была готова к этому ответственному шагу. Модель упомянула, что кто-то начал распускать сплетни об их союзе, потому решила расставить все точки над "і".
Катя пообщалась с фанатами в своем Instagram. Красавица дала понять – сейчас с Топольским она не имеет ничего общего и не поддерживает общение. По ее словам, у нее нет желания возобновлять связь с главным героем романтического реалити.
"Я не общаюсь с Алексом. Наши дороги разошлись, мы не поддерживаем никаких контактов. Я не вижу в этом вообще никакого смысла... Какие отношения, которые длились месяц, и меня это не устраивало?", – высказалась Лозовицкая. Она эмоционально рассказала, что любовную историю с Топольским вообще не считает отношениями, так как они длились мало и девушка не чувствовала себя счастливой.
Несмотря на то, что роман Алекса и Кати закончился слишком быстро, модель призналась – на проекте она не собирала вещи перед церемонией роз, поскольку была на сто процентов уверена в себе. Она имела чувства к львовянину, однако после "Холостяка" заинтересованность в мужчине пошла на спад, что и привело к разрыву отношений.
"Я просто чувствовала симпатию Алекса и понимала, что отношения у нас развиваются хорошо. Я не видела смысла постоянно собирать все чемоданы. Я довольно-таки уверенная в себе девушка и оценивала эту ситуацию. Причин отправлять меня домой у него не было. Я понимаю, что это было подозрительным для участниц проекта, но я так смотрела на эту ситуацию", – отметила украинка.
Недавно OBOZREVATEL писал, что Алекс Топольский раскрыл изъяны Кати Лозовицкой. Ему не хватило эмоциональности и инициативности в участнице. Кроме того, бизнесмен не стал скрывать, он жалеет, что рано попрощался с Викторией Варлей. Общается ли он сейчас с актрисой – читайте в материале.
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