'Холостяк' Михайлюк показал фото с беременной возлюбленной с отдыха

Экс-участник реалити-шоу "Холостяк" Макс Михайлюк, который впервые станет отцом, поделился с поклонниками снимками, на которых позировал со своей возлюбленной Дашей Хлыстун.

Пара сделала фотографии на пирсе во время отдыха в Египте. Михайлюк опубликовал их на странице в Instagram (кадры можно посмотреть ниже).

Так, "холостяк" предстал перед подписчиками в сети в полосатых шортах и с голым торсом, а его супруга Даша – в мини-платье с рюшами белого цвета.

В кадре Михайлюк держал избранницу за живот, а она позировала с шариком в виде сердечка в руке.

Стоит отметить, что поклонникам пары очень понравились новые снимки. Они засыпали Михайлюка и Хлыстун приятными комментариями.

"Очень красивая пара! Счастья вам", "Такие счастливые. Желаю всегда оставаться такими", "Такие красивые и влюбленные. Оставайтесь и в дальнейшем такими", "Очень красивые. Здоровья вам и добра", – пишут люди в сети.

Напомним, "Холостяк 10" Макс Михайлюк после окончания проекта начал строить отношения с гимнасткой Дашей Ульяновой. Однако позже пара разошлась из-за измен Макса с другой участницей реалити. А больше полугода назад шоумен заявил о новых отношениях – новой избранницей стала модель Даша Хлыстун.

О беременности Даши Хлыстун стало известно 6 февраля. Пара открыто объявила о пополнении на своих страницах в соцсетях. Также недавно модель рассказала, что поженилась с Максом Михайлюком. Поэтому сейчас они муж и жена.

Даша Хлыстун – одна из самых популярных украинских моделей, которая известна и за рубежом. За два года в модельном бизнесе девушка сумела заявить о себе на Неделях моды в Нью-Йорке, Париже, Милане и других крупных событиях в мире моды. В 2017 году Хлистун стала первой украинкой, приглашенной поучаствовать в большом ежегодном шоу бренда Victoria's Secret.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что главный герой десятого сезона реалити "Холостяк" Макс Михайлюк признался, что у него был секс на первом свидании. Также он прокомментировал секс-скандал, разразившийся на проекте.