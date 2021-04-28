"Холостяк" Михайлюк и его возлюбленная Хлыстун впервые стали родителями
Экс-участник реалити-шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк и его возлюбленная Даша Хлыстун впервые стали родителями. У пары родилась долгожданная дочь.
Радостным событием поделилась сама Хлыстун на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). 25-летняя девушка опубликовала снимок с ручкой малышки.
"Теперь я точно знаю, что такое счастье", – коротко подписала кадр возлюбленная Михайлюка.
Отметим, что ранее экс-холостяк и Хлыстун признались, что хотят назвать дочь Арианой. Планируемая дата рождения была 21 апреля.
Напомним, "Холостяк 10" Макс Михайлюк после окончания проекта начал строить отношения с гимнасткой Дашей Ульяновой. Однако позже пара разошлась из-за измен Макса с другой участницей реалити. А больше полугода назад шоумен заявил о новых отношениях – новой избранницей стала модель Даша Хлыстун.
О беременности Даши Хлыстун стало известно 6 февраля. Пара открыто объявила о пополнении на своих страницах в соцсетях. Также модель намекнула, что они с Максом Михайлюком поженились.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее герой реалити-шоу "Холостяк" Макс Михайлюк сообщил, что его возлюбленная, модель Даша Хлыстун беременна девочкой.
Макс Михайлюк поделился с поклонниками снимками, на которых позировал со своей беременной возлюбленной Дашей Хлыстун.
Жена героя реалити-шоу "Холостяк 9" Никиты Добрынина Даша Квиткова призналась, что ожидает появление сына в июле 2021 года.