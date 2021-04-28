'Холостяк' Михайлюк и его возлюбленная Хлыстун впервые стали родителями

Экс-участник реалити-шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк и его возлюбленная Даша Хлыстун впервые стали родителями. У пары родилась долгожданная дочь.

Радостным событием поделилась сама Хлыстун на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). 25-летняя девушка опубликовала снимок с ручкой малышки.

"Теперь я точно знаю, что такое счастье", – коротко подписала кадр возлюбленная Михайлюка.

Отметим, что ранее экс-холостяк и Хлыстун признались, что хотят назвать дочь Арианой. Планируемая дата рождения была 21 апреля.

Напомним, "Холостяк 10" Макс Михайлюк после окончания проекта начал строить отношения с гимнасткой Дашей Ульяновой. Однако позже пара разошлась из-за измен Макса с другой участницей реалити. А больше полугода назад шоумен заявил о новых отношениях – новой избранницей стала модель Даша Хлыстун.

О беременности Даши Хлыстун стало известно 6 февраля. Пара открыто объявила о пополнении на своих страницах в соцсетях. Также модель намекнула, что они с Максом Михайлюком поженились.

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