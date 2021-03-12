"Холостяк" Михайлюк и его возлюбленная Хлыстун рассекретили имя будущего ребенка

Экс-участник реалити-шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его беременная супруга Даша Хлыстун признались, как хотят назвать дочь. Так, они выбрали для девочки имя Ариана.

Такими подробностями пара поделилась в программе "Как выйти замуж" на канале СТБ. Михайлюк и Хлыстун также рассекретили, что планируемая дата рождения малыша – 21 апреля.

К слову, на шоу 24-летняя Даша появилась в белом блестящем костюме, который состоял из топа с длинными рукавами и юбки миди, которая подчеркнула ее беременный живот. Наряд она дополнила черными балетками, красивой укладкой и вечерним макияжем. В свою очередь 35-летний Михайлюк был одет в белую рубашку, черные брюки и черные туфли.

Напомним, "Холостяк 10" Макс Михайлюк после окончания проекта начал строить отношения с гимнасткой Дашей Ульяновой. Однако позже пара разошлась из-за измен Макса с другой участницей реалити. А больше полугода назад шоумен заявил о новых отношениях – новой избранницей стала модель Даша Хлыстун.

О беременности Даши Хлыстун стало известно 6 февраля. Пара открыто объявила о пополнении на своих страницах в соцсетях. Также недавно модель намекнула, что они с Максом Михайлюком поженились.

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