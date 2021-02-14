"Холостяк" Добрынин и Квиткова рассекретили пол будущего ребенка. Видео

Украинский телеведущий, участник шоу "Холостяк" Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова рассекретили пол первенца и сообщили об этом поклонникам.

Пара решила не держать в секрете пол будущего ребенка и сообщили поклонникам о том, кого ждут, накануне 14 февраля. На странице в Instagram супруга "Холостяка" опубликовала видео, как лопает с Никитой шарик.

"Это сын", – коротко подписала видео в фотоблоге блогерша.

Стоит отметить, что пара Никита Добрынин и Даша Квиткова познакомилась во время съемок романтического шоу "Холостяк-9". Даша Квиткова победила в проекте. 31 августа 2020 года Никити и Даша отпраздновали 2 года отношений. В мае влюбленные зарегистрировали брак в ЗАГСе, а 12 августа устроили шумное свадебное торжество.. В январе 2021 года звездная пара сообщила о том, что ожидают первенца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Квиткова поделилась с поклонниками архивными снимками, на которых показала, как выглядела в детстве.