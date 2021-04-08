"Холостяк 11": где смотреть шестой выпуск шоу

София Ковнир Люди 17:15, 8.04.2021 Обновлено: 17:29, 8.04.2021

В пятницу, 9 апреля, на телеканале "СТБ" в 19:00 покажут шестой выпуск популярного реалити "Холостяк 11". В этот раз главный герой Михаил Заливако предложит девушкам помочь тем, кто в этом нуждается, и у кого нет возможности самостоятельно себя защитить.

Вместе они отправятся в приют для животных, которые пострадали от действий людей. Это будет не только эмоциональное свидание, но и социально важное, ведь участницы смогут поухаживать за животными и призвать людей не оставаться безразличными. OBOZREVATEL будет следить за главными событиями на шоу и расскажет все подробности (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кроме того, Заливако увидит аккаунты девушек в Instagram. Фотографии некоторых из них покажутся мужчине слишком откровенными и отретушированными.

"Холостяк" пригласит четырех участниц, к которым у него возникли вопросы, на свидание и предложит вместе создать социальный ролик, который будет посвящен теме домедицинской помощи. Ведь далеко не все знают, как помочь человеку, когда ему плохо.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • в пятницу, 2 апреля, на телеканале СТБ показали пятый выпуск романтического реалити "Холостяк 11". Главный герой Михаил Заливако попрощался с еще одной участницей – Александрой Миколюк.

  • Михаил Заливако поцеловал участницу Дашу Ставничу во время их свидания. Так, они выбрали экстремальный вариант досуга – отправились в "Комнату ужасов".

  • Стало известно о возвращении одной из участниц – 28-летней Анны Богдан (Сторожук). Девушка отсутствовала в предыдущих выпусках из-за того, что подхватила коронавирусную инфекцию.

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