"Холостяк 11": где смотреть шестой выпуск шоу

В пятницу, 9 апреля, на телеканале "СТБ" в 19:00 покажут шестой выпуск популярного реалити "Холостяк 11". В этот раз главный герой Михаил Заливако предложит девушкам помочь тем, кто в этом нуждается, и у кого нет возможности самостоятельно себя защитить.

Вместе они отправятся в приют для животных, которые пострадали от действий людей. Это будет не только эмоциональное свидание, но и социально важное, ведь участницы смогут поухаживать за животными и призвать людей не оставаться безразличными. OBOZREVATEL будет следить за главными событиями на шоу и расскажет все подробности (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кроме того, Заливако увидит аккаунты девушек в Instagram. Фотографии некоторых из них покажутся мужчине слишком откровенными и отретушированными.

"Холостяк" пригласит четырех участниц, к которым у него возникли вопросы, на свидание и предложит вместе создать социальный ролик, который будет посвящен теме домедицинской помощи. Ведь далеко не все знают, как помочь человеку, когда ему плохо.

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