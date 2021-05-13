'Холостяк 11': где смотреть одиннадцатый выпуск

В пятницу, 14 мая, в 19:00 на телеканале СТБ покажут 11 выпуск популярного реалити "Холостяк 11". Всего на проекте осталось три девушки – Даша, Розали и Анна.

До финала остается совсем мало времени, но впереди зрителей ждет еще множество сюрпризов. OBOZREVATEL будет следить за главными событиями на шоу и расскажет все подробности (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, в 11 эпизоде неожиданно появится бывшая участница Юлия (Зайка) – она сама предложит встретиться Михаилу Заливако. Девушка откровенно расскажет о своих чувствах мужчине и признается в любви. Что ответит "холостяк" – зрители узнают совсем скоро.

Напомним, ранее мы писали о том, как прошел десятый выпуск популярного реалити "Холостяк 11". В конце эфира стало известно, что главный герой Михаил Заливако попрощался с Джессикой Чеги.

Также известно, как прошел девятый выпуск шоу "Холостяк 11". В конце эфира стало известно, что главный герой Михаил Заливако попрощался с Юлией (Зайкой).

Как сообщал OBOZREVATEL, участница популярного украинского шоу "Холостяк 11" Дарья Ставнича заявила, что ее вырезали из программы "Як вийти заміж" на СТБ. По словам девушки, это связано с тем, что другим участникам не удалось спровоцировать ее на эмоциональное поведение.