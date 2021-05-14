'Холостяк 11' на СТБ: кто покинул шоу в одиннадцатом выпуске

В пятницу, 14 мая, на телеканале СТБ показали одиннадцатый выпуск популярного реалити "Холостяк 11". В конце эфира стало известно, что главный герой Михаил Заливако попрощался с участницей Дашей.

По словам "холостяка", девушка всего боится и не совсем открыта с ним. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Только тебя я познакомил со своим отцом. Только тебе показал место своей работы. Ты сказала, что закрылась от моей мамы… Тут дело не в том, что скажет моя мама. Тут важен я. Ты закрылась от меня. Ты мне дорога, правда. Мне больно отпускать тебя. Но я не могу быть с той, кто постоянно боится. Боится меня, чувств, моих родных", – сказал Михаил.

Так, Даша со слезами покинула проект и пожелала Заливако любви и счастья.

"Вообще ничего не хочу говорить. Я шла за семьей, но не судьба. Очень тяжело отпускать человека. Этот проект мне много чего дал – чувствительность, женственность", – прокомментировала свой уход участница "Холостяка".

Михаил и Даша отправились на свидание сначала на колесо обозрения, а затем на знакомство с мамой "холостяка". Кроме того, мужчина показал девушке, где он работает – там участница шоу пообщалась с другом Михаила.

Также Даша познакомилась с мамой Заливако. Девушка очень переживала, поэтому все прошло в напряженной обстановке. Затем "холостяк" решил познакомить участницу проекта с папой – разговор удался.

Напомним, ранее мы писали о том, как прошел десятый выпуск популярного реалити "Холостяк 11". В конце эфира стало известно, что главный герой Михаил Заливако попрощался с Джессикой Чеги.

Также известно, как прошел девятый выпуск шоу "Холостяк 11". В конце эфира стало известно, что главный герой Михаил Заливако попрощался с Юлией (Зайкой).

Как сообщал OBOZREVATEL, участница популярного украинского шоу "Холостяк 11" Дарья Ставнича заявила, что ее вырезали из программы "Як вийти заміж" на СТБ. По словам девушки, это связано с тем, что другим участникам не удалось спровоцировать ее на эмоциональное поведение.