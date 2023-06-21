'Хочу мести': актриса Кузнецова рассказала о ссорах с мужем-россиянином и призналась, что сделала с имуществом в РФ

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, наиболее известная по роли в сериале "Кухня", призналась, что у нее иногда возникают конфликты с мужем-россиянином Максимом. Артистка уверена – не бывает "хороших русских", но ее супруг придерживается другого мнения. Бойфренд часто извиняется перед ней, ведь понимает, почему у любимой такое отношение к гражданам страны-агрессора.

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Об этом звезда кинематографа рассказала в интервью Славе Демину. Она подчеркнула: не хотелось бы, чтобы оккупанты остались безнаказанными. После победы Украины все причастные к войне должны ответить за совершенное (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"У нас ссоры с ним бывают из-за этого. Кто-то хочет, чтобы от нас просто отстали, а я хочу мести. Я хочу встряски, я хочу, чтобы они почувствовали, что чувствовали мои родители, мои родственники. У нас даже сейчас происходят стычки из-за того, что у него там есть какие-то друзья. И он говорит: "Ой, там тот поехал туда". А я говорю: "Ну разумеется, сейчас там будет отсиживаться. Все хотят изменить режим, но где-то наблюдать со стороны. Меня это бесит, и мы с ним начинаем из-за этого ссориться. Он всегда извиняется и говорит, что меня понимает", – высказалась Кузнецова.

Как стало известно, Екатерина во время проживания в Москве приобрела машину и квартиру в самом центре. Но в августе 2022 года девушка приняла решение, что продаст все имущество. Однако у нее возникли некие проблемы с недвижимостью.

"Машину я забрала, пылесос Дайсон я забрала, котов я забрала... Я начала все продавать. За двойную сумму. Все говорили: "Ты это не продашь". Но я продала. С квартирой... Я жду, мне нужно время, конечно, я ее буду продавать", – заявила актриса.

К слову, избранник Кузнецовой еще задолго до полномасштабного вторжения хотел уехать из России. Однако Екатерина была против, так как она мечтала реализовать себя в кинематографе.

Ранее OBOZREVATEL писал, российская актриса Ирина Горбачева, которая родилась и до 9-ти лет жила в Мариуполе, подтвердила, что развелась с украинским певцом Антоном Савлеповым. Фанаты предполагают, что бывшие супруги имеют разные взгляды на войну России против Украины.

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