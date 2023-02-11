''Хочу, чтобы они боялись меня'': группа Pet Shop Boys раскрыла мотивы Путина в новой песне. Видео

Популярный дуэт из Великобритании Pet Shop Boys выпустил новую песню под названием "Living in the past" ("Живущий в прошлом"), которую посвятил российскому диктатору Владимиру Путину. В композиции участники коллектива утверждают – кремлевский тиран стремится, чтобы его боялся весь мир и хочет больше смертей с "его именем на устах". Музыканты поразили аудиторию смыслом трека.

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Кроме того, группа представила и клип на песню. Он появился на их YouTube-канале. В ролике использованы кадры инаугурации Путина, образ основателя тоталитарной диктатуры Иосифа Сталина, а также задержание активистов на акциях протестов в РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В новой работе британского дуэта есть такие строки: "Я хочу, чтобы они боялись меня, как все боялись его (Сталина, - ред.). Арестованные и расстрелянные, но все же они почитали его. Я живое воплощение каменного сердца. Внутри давно мертв".

Поклонники группы подчеркнули, авторы подобрали правильные слова и раскрыли настоящие мотивы президента России. "Спасибо. Чудесный голос, от него еще грустнее слушать эти пронзительный слова", "Чрезвычайно мощно! История повторяется вновь", "Еще одно доказательство безграничного таланта Криса и Нила. Я так люблю ваши работы. Браво", "Прекрасная песня в самые жестокие времена", "Именно этого он и добивается, зло должно быть наказано", – пишут люди.

Напомним, еще в мае 2022 года Pet Shop Boys в соцсетях посвятили пост Украине, гневно высказавшись о преступлениях Российской Федерации: "Мы с нетерпением ждем того дня, когда фашизм в России упадет, преступные политики предстанут перед судом, правда будет рассказана, соседние страны не будут подвергаться угрозам или вторжениям, и родится новая РФ. Я надеюсь, что мы все еще будем поблизости, чтобы увидеть это".

Ранее OBOZREVATEL писал, что итальянская рок-группа Maneskin в песни "Gasoline" обратились ко всем россиянам и высмеяли Путина. Участники коллектива призвали диктатора вести обратный отсчет его дней, ведь он совершил слишком много грехов за свое правление.

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