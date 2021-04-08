Хлои Кардашьян оправдалась за фигуру без фотошопа и вышла в эфир без фильтров. Видео

Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян показала свою реальную фигуру без фотошопа в ответ на критику ее недавнего слитого снимка без обработки.

36-летняя знаменитость вышла в прямой эфир на личной странице в Instagram, где не использовала ни единного фильтра. Хлои продемонстрировала поклонникам подтянутые формы и пресс, отметив, что тот кадр, который попал в сеть, был сделан при плохом освещении и не показывает ее тело таким, каким оно есть на самом деле (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Кардашьян также написала пост, в котором добавила: ей всю жизнь приходится сталкиваться с насмешками и суждениями, что она должна быть идеальной и соответствовать чужим стандартам того, как ей следует выглядеть. Звезда честно призналась, что любит фильтры, хорошее освещение и редактирует снимки. Но это ее выбор, и никто не имеет права ее за это судить.

Как сообщал OBOZREVATEL: