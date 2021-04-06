В сеть слили фото 36-летней Кардашьян без фотошопа

В сети опубликовали фото американской телезвезды и бизнесвумен 36-летней Хлои Кардашьян, на котором она позировала возле бассейна в откровенном купальнике с леопардовым принтом.

Знаменитость выглядела без фильтров и фотошопа, поэтому снимок получился не такой яркий, как в ее профиле в Instagram. Соответствующий кадр разместило издание Daily Mail (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В источнике отметили, что после того, как фото настоящей Кардашьян разлетелось по сети, ее PR-команда заявила, что это нарушает авторские права, так как размещено без разрешения.

Само изображение было сделано во время отдыха на минувших выходных, на которых семейство Кардашьян отмечало пасхальный праздник.

Поклонники звезды сразу заметили, что Хлои сильно отличается от своих очаровательных кадров в Instagram. Так, можно увидеть, что ее талия кажется менее выраженной, а кожа не такая гладкая, как на глянцевых модных фото.

Хлои Кардашьян – американская телевизионная персона, бизнесвумен и предприниматель. Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

Ее успех привел к созданию спин-оффов, в том числе Kourtney and Khloé Take Miami и Kourtney и Khloé Take The Hamptons.

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