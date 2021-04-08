Хлої Кардаш`ян виправдалася за фігуру без фотошопу і вийшла в ефір без фільтрів. Відео
Американська телезірка і бізнесвуменка Хлої Кардаш`ян показала свою реальну фігуру без фотошопу у відповідь на критику її недавнього злитого знімка без обробки.
36-річна знаменитість вийшла в прямий ефір на особистій сторінці в Instagram, де не використала жодного фільтра. Хлої продемонструвала шанувальникам підтягнуті форми і прес, зазначивши, що той кадр, який потрапив в мережу, був зроблений при поганому освітленні й не показує її тіло таким, яким воно є насправді (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Кардаш`ян також написала пост, в якому додала: їй все життя доводиться стикатися з глузуванням і судженнями, що вона повинна бути ідеальною і відповідати чужим стандартам того, як їй слід виглядати. Зірка чесно зізналася, що любить фільтри, хороше освітлення і редагує знімки. Але це її вибір, і ніхто не має права її за це судити.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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