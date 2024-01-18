Группа 'Звери' выступила в оккупированном Донецке: путинист Билык цинично вспомнил о детстве в Горловке

Когда-то популярная российская рок-группа "Звери" во главе с солистом Ромой Билыком приехала в оккупированный Россией Донецк. Музыканты, которые после полномасштабного вторжения осуждали войну и российскую агрессию, теперь радуются захваченным украинским территориям и регулярно приезжают сюда с выступлениями.

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В этот раз "Звери" выступили для "активной молодежи Донбасса". Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы.

Так, путинисты устроили для юных жителей оккупированного города музыкальное шоу под флагами РФ и так называемой ДНР с песнями под гитару. После этого Билык с радостью пообщался с пропагандистами, которым рассказал, как ему нравится посещать захваченные Россией города.

Кроме того, певец отметил, что планирует посетить Горловку в Донецкой области. Там он много времени проводил в детстве, ведь в Горловке жили его дедушка и бабушка.

"Бабушка с дедушкой жили в Горловке. Я просто хочу увидеть этот дом, потому что там была вишня, которую я срывал. Я запомнил это дерево и этот дом. Это детство такое, хотелось бы увидеть", – заявил Z-патриот.

Отметим, Билык с 1989 по 1993 год жил в Мариуполе, а также некоторое время проживал в Киеве. После полномасштабного вторжения на страницах группы "Звери" и самого Ромы появились антивоенные посты.

"Группа "Звери" против войны! Как и все здравомыслящие люди, мы против любых военных действий. Нужно как можно быстрее прекратить военные действия и решать вопросы исключительно за столом переговоров", – писали музыканты.

Но в августе 2023 года все резко изменилось. "Зверь" приехал к оккупантам, спел для них свои песенки и даже запустил снаряд из танка в сторону украинских позиций.

Как писал OBOZ.UA, ранее Рому Билыка потроллил украинский музыкант-воин Андрей Хлывнюк. Артист с дроном в руках передал путинисту "привет" словами из его же трека. Также к "Зверю" обратился ведущий Андрей Бедняков, припомнив ему Мариуполь.

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