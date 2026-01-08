'Город оказался в тотальном блэкауте': Порошенко передал Днепру зарядные станции, генераторы и буржуйки

Петр Порошенко передал в город Днепр, который страдает после вражеских обстрелов по критической инфраструктуре, партию энергооборудования – генераторы, зарядные станции, а также буржуйки для обогрева людей.

Об этом Порошенко рассказал в соцсетях.

"Сейчас трагедия в прифронтовом Днепре. После российских обстрелов по гражданским объектам и критической энергетической инфраструктуре город оказался в тотальном блэкауте. У многих нет света, воды, водоотведения. Холод и темнота посреди зимы. Виноват в этом путин и российская агрессия. Но мы также не забываем и о внутренних мародеров", – написал в соцсетях Порошенко.

"Сегодня вся наша команда работала без остановки: искали генераторы, источники бесперебойного питания. Мы передаем туда зарядные станции, буржуйки и генераторы. Чтобы люди могли согреться, зарядить телефоны и повербанки и просто немного отойти от шока", – отмечает пятый президент.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения приоритетом команды и Фонда Порошенко является поддержка ВСУ, на которую направили 7,5 млрд грн. Впрочем, когда страна сталкивается с гуманитарной катастрофой, необходима помощь и гражданским, считает Порошенко.

"Так было в ноябре 2022 года, когда мы уже через неделю после освобождения Херсона привезли туда генераторы, источники тока, буржуйки, тепло и свет. Киеву мы передавали генераторы для водоканала, Чернигову – для больниц. Сегодня — это Днепр. Потому что Украина единая. Мы – украинцы – всегда поддерживаем друг друга", – подчеркнул Петр Порошенко.