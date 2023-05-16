Группа KAZKA оригинально 'пригласила' Путина в Гаагу, чем подняла украинцам настроение. Фото

Известная украинская группа KAZKA оригинально "пригласила" президента страны-террористки России Владимира Путина в Гаагу, где его ждет суд и тюрьма за все военные преступления. Участники коллектива во главе с солисткой Александрой Зарицкой побывали в Нидерландах, откуда и обратились к российскому диктатору.

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Так, на странице бэнда в Instagram появился красноречивый снимок, сделанный на фоне Международного суда ООН. В руках они держали огромный плакат с ярким посланием к Путину.

"Ждем тебя здесь, х**ло", – гласила надпись на плакате музыкантов.

В руках артисты также держали большой сине-желтый флаг.

Как известно, именно Международный суд ООН сейчас рассматривает иск Украины против РФ.

"Кому занять место в первом ряду?" – с юмором подписали свой кадр участники коллектива.

Поклонников изрядно повеселил пост знаменитостей. Комментаторы, среди которых, к слову, и Верка Сердючка, оставляли под фото: "Я с вами", "Это лучшее, что я видела", "Мне в первом ряду, пожалуйста", "Фото, которое сделало мой день", "Ему нужно в Ад или психиатрическую больницу! Он ответит за все преступления. И его друзья тоже", "Лучше все-таки в уголовном суде, он немного в другом месте Гааги находится".

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал международные ордера на арест президента России Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Как писал OBOZREVATEL, ранее сын американского актера Джорджа Клуни посвятил красноречивый рисунок российскому диктатору Владимиру Путину. 5-летний Александр изобразил тюрьму, в которой, по его словам, должен сидеть военный преступник.

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