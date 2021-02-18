Группа 'Алиби' выступит на сцене шоу 'Голос країни-11'

Известная украинская группа "Алиби" вновь вернется на сцену. Так, сестры Анна и Алина Завальские появятся в пятом выпуске популярного вокального шоу "Голос країни-11".

Как оказалось, теперь знаменитости будут называться The Alibi Sisters и планируют поразить судей проекта своим пением. Об этом пишет "ТСН".

По словам Завальских, новое название дуэта связано с перезагрузкой и полным ребрендингом. В течение пяти лет, пока у них была пауза в карьере, они не исчезали с творческой жизни.

Так, у девушек были сольные концерты, но теперь они решили вернуться на большие экраны, так как с музыки звезды никогда не уходили и не планировали.

Причину того, что площадкой для своего возвращения девушки выбрали именно "Голос країни", они объясняют тем, что название сезона "Перезавантаження" как ничто другое характеризует их лучше.

Напомним, группа "Алиби" – украинский музыкальный дуэт, датой рождения которого считается 6 апреля 2001 года. Участницы дуэта – родные сестры Анна Завальская и Алина Завальская.

По сообщению СМИ, группа распалась в апреле 2012 года, что однако опровергается самими сестрами Завальскими. В частности, в мае 2012 года они были ведущими и участницами IX шоу-программы награждения победителей конкурса торговых марок "Фавориты Успеха".

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