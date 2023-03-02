Продюсер Лузан объяснил, чем Потап его разочаровал: отдыхал в Барселоне, говорил чепуху в интервью

Украинский продюсер, один из основателей юмористического YouTube-канала "Львы на джипе" Андрей Лузан заявил, что исполнитель Алексей Потапенко стал для него разочарованием во время войны. В частности, потому, что он выехал из Украины на полгода и гастролировал по миру, хотя и с благотворительной целью.

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Андрей Лузан рассказал, что знает некоторые инсайды, поэтому интервью Потапа удивили его. Об этом продюсер рассказал Славе Демину на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ведущий спросил гостя, что бы он сказал Алексею Потапенко, если бы встретил его сейчас. Лузан не сдержал смеха и поделился, что поинтересовался бы, как его коллега отдохнул в Испании.

"Как Барса? Как отдохнул? Я знаю много инсайдов по поводу того, что происходило в MОZGI и как они там передвигались. И то, что он говорил в интервью, я такой: "Ну, ёмаё, ну Леша, ну что ты такое говоришь. Это же чепуха какая-то", – поделился звезда "Львов на джипе".

Он добавил, что разочаровался во всех звездах-мужчинах, которые после полномасштабного нападения России на Украину сбежали за границу. К примеру, от Олега Винника Андрей Лузан ждал больше медийной деятельности, поскольку он пользовался большой популярностью.

Стоит напомнить, что Потап с женой Настей Каменских до сентября прошлого года находились за границей, где вели культурную деятельность и собирали деньги на нужды украинцев. Первой домой вернулась певица, которая рассказала, что из-за паралича ее избранник не возвращается на родину. Причиной недуга, по ее словам, стал сильный стресс на фоне войны.

Перед съемкой финальных эпизодов "Голоса страны" Алексей Потапенко приехал в Киев и попал в скандал. Он поделился, что поступил в ряды территориальной обороны заочно. Чтобы остановить шквал хейта, артист якобы показал контракт, утвержденный 7 марта 2022 года.

Как писал OBOZREVATEL, впоследствии выяснилось, что артист стал резервистом добровольческого формирования территориального общества (ДФТО), а не бойцом ТРО ВСУ.

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