Готический замок с тайными комнатами и подземными ходами: что известно о имении Галкина и Пугачевой, из которого Барецкий сделает морг

Накануне стало известно, что замок российских звезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина приобрел скандальный шоумен Стас Барецкий, который с коллегами по похоронному бизнесу планирует сделать из имения морг. Пространства для фантазии у экс-участника группы "Ленинград" достаточно, ведь особняк супругов насчитывает 6 этажей, а готическая атмосфера и интерьер внушают жуткие мысли.

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"Средневековый" замок Галкин строил для своей семьи 5 лет, но, несмотря на интерес поклонников и СМИ, в нем есть еще много секретов. OBOZREVATEL решил показать и рассказать, какой дом Барецкий, по его словам, приобрел 400 млн рублей (181 млн грн).

Местонахождение и внешний вид

Имение Галкина и Пугачевой расположено в деревне Грязь в 30 км от Москвы. РосСМИ уверяют, что поселок не элитный и вокруг не живут звездные соседи артистов. В готический замок супруги въехали в 2011 году, хотя строительство началось еще в 2006-м.

Известный пародист украсил дом дорогими скульптурами, доспехами рыцарей, гаргульями и конусообразными башнями. Особняк звезд стали называть замком из-за его внешнего вида, хотя он и не имеет многовековой истории.

Интерьер

Внутри здание также напоминает дворец. Знаменитости украсили его хрустальными люстрами и картинами известных художников. В зале есть камин, сундук и другая готическая мебель. Потолок украшен узорами, у ванных и столов позолоченные ножки. Повсюду расставлены дорогие подсвечники и видны фрески.

Стены выполнены из итальянского мрамора, паркет – из розового дерева. Повсюду можно заметить натуральные камни и высокие зеркала.

Внутри помещения звезд можно заметить, что ремонт делали в темных цветах – коричневый, серый, черный. Впрочем, мебель выполнена из светлых материалов с вкраплением алого, что придает аристократичности замку.

Чем оборудован дом

Достоверно известно, что в доме есть лифт, парадный и каминный залы, две кухни, столовая, зимний сад, библиотека, обсерватория, кинотеатр, спа-центр, гараж и бассейн в китайском стиле. В саду звезды построили амфитеатр.

У каждого члена семьи, включая детей Пугачевой и Галкина, были свои комнаты. Работники звезд жили в отдельном блоке, находящемся на территории. Для гостей также предусмотрено отдельное крыло.

Следует заметить, что многие вещи только внешне напоминают средневековые предметы. На самом деле дом артистов оборудован качественным освещением, системой "умный дом", новейшей техникой и другими современными технологиями.

Тайны замка

Максим Галкин вложил в свое жилье душу и попытался наделить его свойственными для старинных замков элементами. Так, всего несколько лет назад стало известно, что особняк звезд имеет тайные комнаты, которые нелегко найти.

Также в имении есть подземные ходы, которые сохранились на территории с прошлого века. Зачем артист добавил такие жуткие детали дому, которому всего 12 лет – неизвестно. Однако пародист признался, что к этому вопросу подошел серьезно и даже запретил архитекторам и строителям рассказывать о планировке замка.

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