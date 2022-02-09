Галкин рассказал о секретных комнатах в замке Пугачевой. Как выглядит шестиэтажный особняк

Российский комик и певец Максим Галкин раскрыл, что в его с Аллой Пугачевой 6-этажным особняке есть тайные комнаты и подземные ходы. Как в лучших детективных романах, о секретных помещениях не знает никто, кроме владельцев дома и нескольких архитекторов.

По словам отца двойняшек, причастным к созданию дома запрещено рассказывать о его планировке. Об этом он рассказал в Instagram-stories и программе "Одна минута" на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В комментарии артиста говорится, что на территории его имения сохранились даже ходы, построенные в прошлом веке, куда он еще ни разу не ходил.

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Ранее сообщалось, что строительство особняка, внешне напоминающего дворец, длилось 7 лет. За это время на территории почти 3 тысячи квадратных метров появился бассейн, spa-центр с джакузи, сад, спортзал, семейный театр со сценой, подземный гараж и сам огромный дом.

На территории также находятся несколько домов для прислуги, оранжерея и зимний сад.

Фанатам показали часть интерьера гостинной, где основная отделка выполнена из темного дерева, но цветовую гамму разбавляют светлые детали. Колонны и потолок украшен цветочным орнаментом, а на оконных рамах – цветы и драконы.

В доме есть лифт с деревянной отделкой, лестница с металлическими узорами и множество горшков с цветами, которые выставлены почти в каждом уголке.

Для того, чтобы держать такую огромную территорию в чистоте и порядке, супруги наняли уборщиц, нянь для детей, электриков, сантехников и людей, которые ухаживают за кленовой аллеей возле особняка.

В целом интерьер квартиры Галкина и Пугачевой оформлен в викторианском стиле. Здесь и высокие потолки, и портреты владельцев на стенах, и расписанная мебель, и даже деревянные окна на кухне.

Кратко о звездах:

Алла Пугачева – известна советская и российская певица, народная артистка СССР, композитор, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая.

Максим Галкин – – российский пародист, юморист, телеведущий, киноактер и певец. Награжден орденом Дружбы за большой вклад в развитие телерадиовещания в России.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Максим Галкин показал свою жену в спортивном костюме, продемонстрировав ее внешний вид в повседневной жизни.