Горбунов показал беременную Осадчую в купальнике

Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов, который в скором времени вновь станет отцом, показал беременную Катю Осадчую с округлившимся животиком. Звездная пара поделилась солнечным снимком с отдыха в Турции.

Соответствующее фото Юрий опубликовал на странице в Instagram. В кадре Горбунов чувственно обнимает супругу Осадчую и нежно целует ее. В свою очередь ведущая засветила немаленький животик в синем сплошном купальнике с розовыми цветами.

"Загадывайте желание – они обязательно сбываются! Всем хороших пасхальных праздников!" – подписал снимок с беременной супругой ведущий.

Поздравили Осадчую и Горбунова с будущим пополнением в семье не только поклонники, но и коллеги по сцене. Так, Ефросинина, Каменских, Сумская, Джамала, Цыбульская и другие звезды украинкого шоу-бизнеса оставили приятные комментарии под фото.

"Поздравляем! Прекрасные новости", "Поздравляем вас сердечно! Это прекрасная новость в мире! Божьих благословений вам", "Какая красивая фотография. Вы прекрасны", – писали звезды в сети.

Отметим, что Горбунов и Осадчая поженились 3 февраля 2017 года. В этом же году 18 февраля у пары родился сын Иван. Также ведущая воспитывает сына Илью, которого родила в браке с бизнесменом Олегом Полищуком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как выглядит первая жена Горбунова.