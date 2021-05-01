Осадчая и Горбунов во второй раз станут родителями

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая снова станет мамой. Это будет ее третий ребенок, а в браке с Юрием Горбуновым – второй.

Радостным событием знаменитость поделилась во время нового выпуска программы "Світське життя" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). Телезвезда прилетела на отдых в Турцию к певице Оле Поляковой, и та сразу же заметила изменения во внешности Осадчей.

"Я так вижу, что тоже тебя могу поздравить, или ты хорошо позавтракала, или мне кажется?" – спросила исполнительница.

На это телеведущая ответила: "Да, мы с Юрой ждем пополнения. Еще не мама-героиня, но многодетная".

Отметим, что Горбунов и Осадчая поженились 3 февраля 2017 года. В этом же году 18 февраля у пары родился сын Иван. Также ведущая воспитывает сына Илью, которого родила в браке с бизнесменом Олегом Полищуком.

Коротко о знаменитостях:

Екатерина Осадчая – украинская журналистка и телеведущая, модель. Ведущая программы "Світське життя" на телеканале "1+1". В школьные годы работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась в Украину.

Юрий Горбунов – украинский телеведущий и актер. С 2015 по 2017 годы был тренером в "Лиге Смеха" – юмористическом проекте студии "Квартал 95".

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