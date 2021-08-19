Екатерина Осадчая родила третьего ребенка. Фото из роддома

Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая стала мамой в третий раз. Она родила мальчика. В браке знаменитости с украинским ведущим Юрием Горбуновым – это второй ребенок.

О радостном событии счастливая мама сообщила на своей странице в Instagram. Имя ребенка родители пока рассекречивать не стали (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Привет, наша новая Вселенная! Я мама троих сыновей. Юра, спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются хорошие парни", – говорится в подписи к фото.

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Отметим, что Горбунов и Осадчая поженились 3 февраля 2017 года. В этом же году 18 февраля у пары родился сын Иван. Также ведущая воспитывает сына Илью, которого родила в браке с бизнесменом Олегом Полищуком.

Коротко о знаменитостях:

Будущая звезда телеэкранов Катя Осадчая в школьные годы ходила на музыку и танцы. В 13 лет она начала профессионально работать моделью, а в 14 лет поехала на съемки в Токио, которые длились три месяца.

Затем ее пригласили поработать в Германию, Францию и Англию. Из-за жесткого рабочего графика Осадчая сдавала школьные экзамены экстерном.

Юрий Горбунов – украинский телеведущий и актер. С 2015 по 2017 годы был тренером в "Лиге Смеха" – юмористическом проекте студии "Квартал 95".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Осадчая похвасталась фото с повзрослевшим сыном-выпускником. Знаменитость опубликовала несколько фото, сделанных во время выпускного: Илья окончил Киевскую частную международную школу.