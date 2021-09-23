'Я бы хотел, чтобы он вернулся': Горбунов рассказал о 18-летнем сыне Осадчей

Старший сын украинской ведущей Кати Осадчей – Илья – учится в США на айтишника. Будет ли парень возвращаться на родину после окончания учебы, пока неизвестно.

Об этом рассказал супруг Осадчей Юрий Горбунов в программе "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). По словам знаменитости, он хотел бы, чтобы Илья вернулся в Украину и строил карьеру здесь.

"Я бы хотел, чтобы он вернулся на родину. Когда люди получают образование за границей, надо, чтобы они возвращались домой и строили государство", – отметил Горбунов.

Кроме того, ведущий подчеркнул, что Илья вряд ли свяжет свою жизнь с шоу-бизнесом, так как не планировал это.

Видео дня

Напомним:

ранее 18-летний Илья сделал неожиданный сюрприз для гостей праздника по случаю дня рождения шоумена Юрия Горбунова и спел песню.

Вечеринка прошла в национальном стиле, поскольку Юрий Горбунов родился 24 августа. Звездные родители и гости были одеты в вышиванки.

Стоит отметить, что Осадчая воспитывает троих детей: 18-летнего Илью от первого брака с бизнесменом Олегом Полищуком, 4-летнего сына Ивана от своего нынешнего супруга Юрия Горбунова. Третий ребенок Даниил появился на свет 19 августа. Осадчая и Горбунов тайно поженились в 2017 году.

Коротко о знаменитости:

Екатерина Осадчая – украинская журналистка и телеведущая, модель. Ведущая программы "Світське життя" на телеканале "1+1". В школьные годы работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Осадчая похвасталась фото с повзрослевшим сыном-выпускником. Знаменитость опубликовала несколько фото, сделанных во время выпускного: Илья окончил Киевскую частную международную школу.