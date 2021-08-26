Юрий Горбунов о третьей беременности жены: мы узнали об этом случайно

Украинский актер и телеведущий Юрий Горбунов, который недавно стал отцом в третий раз, дал откровенное интервью. Он рассказал, что о беременности жены Екатерины Осадчей они узнали на новогодние праздники.

В интервью для "Теленедели" Горбунов отметил, что они с Екатериной мечтали об еще одном малыше, однако новость все равно стала для них неожиданностью. По его словам, узнали о беременности, когда не ждали.

"Получилось, как обычно — тогда, когда этого совсем не ждешь. Мы поняли, что это оно, когда на новогодние праздники Катя вдруг говорит: "Что-то я сильно стала испытывать различные запахи: и то не нравится, и это. А здесь вообще кухней пахнет". Я: "Катюша, ты что?!". Она: "Точно! Я сама себя не узнаю". Вот так мы и узнали о том, что у нас будет пополнение", — рассказал счастливый отец.

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Вместе со своей беременной женой Юрий постоянно ходил на приемы к врачу, смотрел на УЗИ, а также присутствовал на родах. Он отметил, что это счастье перерезать пуповину.

Также ведущий рассказал, как они с Катей Осадчей готовили Ивана к появлению в семье еще одного ребенка, и ревнует ли он родителей к младшему братику.

"Пока нет, но готовим Ивана, чтобы такого не произошло. Благо, у его друга Саши в садике есть младшая сестричка Маша, и мы их ставим в пример. Так что он очень ждал появления малыша. Думаю, ревности все равно не избежать, однако сгладить этот момент можно", — поделился Горбунов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Юрий Горбунов показал поклонникам трогательный снимок из роддома, на котором засветил новорожденного сына.