Дорн извинился за свои выступления в РФ после 2014-го и скандальное интервью у Дудя, где назвал войну ''ссорой братьев''

Популярный украинский музыкант Иван Дорн решил записать видеообращение к соотечественникам, в котором вспомнил все свои "грехи" с 2014 года, включая скандальное интервью российскому блогеру-журналисту Юрию Дудю. Тогда артист назвал войну на Донбассе, которую развязала Россия, "ссорой братских народов". Теперь Дорн оказался в эпицентре другого скандал и решил сразу извиниться за былые погрешности и будущие.

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Так, украинская певица ТУЧА обвинила коллегу в "толерантности к русским", заметив, что 24 февраля 2023 года, в годовщину начала полномасштабной войны, французская группа dOP выпустит винил, на котором есть трек с Дорном, а также ремикс от российского диджея Филиппа Горбачева. На своей странице в Instagram, исполнитель хитов "Стыцамэн" и "Северное сияние" попытался разъяснить ситуацию.

По словам Дорна, он был не в курсе, что винил выйдет именно 24 февраля.

"Где-то летом 2021 года мы записали этот трек. И вот я узнал, что этот трек выходит вместе с ремиксом российского диджея Горбачева. Я не знал о дате релиза. О том, что Горбачев ремиксует – я об этом не знал. Тем не менее, мы сейчас меняем дату. Я не могу, к сожалению, отменить этот выпуск. Ребята утверждали это со своим музыкальным лейблом, они уже напечатали этот винил. Он выходит, просто не будет выходить 24-го. Извините", – прокомментировал певец.

Он признал, что после 2014 года вел себя неправильно, выступая и сотрудничая с российскими артистами. Дорн назвал себя "неидеальным украинцем" и извинился за все, что делал не так.

"Да, я неидеальный украинец. Вы об этом знаете... Недавно пересматривал Дудя, чтобы выяснить, насколько грубо я действительно там звучу. Да, грубо. И это меня тоже научило многому. Поэтому извиняюсь за это. Также извиняюсь за то, что я сделал это только 5 лет спустя. Если полностью смотреть, то градус ненависти ко мне будет ниже. Искренне извиняюсь. Наверное, должно было пройти столько времени, чтобы все это признать, осмыслить, осознать", – высказался музыкант.

Также звезда добавил, что всегда гордился быть украинцем, "где бы не выступал", и будет поддерживать родную страну, несмотря ни на что.

Как писал OBOZREVATEL ранее, телеведущий и ресторатор, а с недавних пор и военнослужащий ВСУ Даниэль Салем высказался о знаменитых мужчинах, которые во время полномасштабной войны находятся за границей. В частности, упомянул шоумен и Ивана Дорна.

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