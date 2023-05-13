'Голоса отдадут Тине': Кароль произвела фурор нарядом, в котором появится в финале Евровидения-2023. Фото

В субботу, 13 мая, на ливерпульскую сцену выйдут 26 стран-участниц Евровидения-2023, которые поборются за победу. В финале выступит украиснкий дуэт TVORCHI c композицией Heart of steel, а также звезды шоу-бизнеса, такие как Тина Кароль, бенд Go_A, Верка Сердючка, Джамала, группа Kalush Orchestra. Первая артистка решила заранее продемонстрировать поклонникам свой лук, в котором она появится перед многомиллионной аудиторией.

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Кадрами вокалистка поделилась в Instagram. Через 18 лет после участия Кароль в Евровидении, она снова споет хит Show me your Love, но в новой аранжировке. Для перфоманса поп-дива подобрала соответствующий аутфит. Красное огненное платье ошеломило фолловеров (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как отметила селебрити, образ ей создал дизайнер Иван Фролов. "Украинскому очень талантливому Фролову известно все о женственности и привлекательности. Рада, что наши миры встретились", – прокомментировала Тина.

Звезда предстанет перед залом в ярком красном платье с вырезами в форме сердца и откровенным декольте. Изделие по всей длине украшено россыпью страз. Пикантный образ дополнят кружевные перчатки и колготки с блестками.

"Самая страстная участница Тина Кароль", "Куда отправлять смс, чтобы отдать победу на Евро Тине?", "Это пожар", "Все голоса отдадут Тине Кароль", "Какая красивая, просто богиня!", "Ради Тины и Юли (Саниной, – ред.) и стоит смотреть Евровидение сегодня. Ну и Творчих, конечно, но мы их выступление уже видели", – читаем под публикацией артистки.

Напомним, Евровидение начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы будем вести текстовую онлайн-трансляцию.

Недавно OBOZREVATEL писал, что Джамале в Ливерпуле удалось встретиться с британским певцом Сэмом Райдером и победителем Евровидения-2019 Дунканом Лоуренсом. Украинская певица также показала репетицию своего номера.

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