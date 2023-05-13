Финал Евровидения-2023 на пороге: Джамала встретилась с Сэмом Райдером и показала репетицию номера. Фото

В субботу, 13 мая, состоится долгожданный финал международного вокального конкурса Евровидение. Как известно, украинская певица Джамала выступит на ливерпульской сцене. Селебрити прибыла в Великобританию за несколько дней до грандиозного события, чтобы как следует подготовится к мероприятию. Тут она встретила не только своих украиснких коллег, которые тоже возьмут участие в шоу, но и победителей предыдущих конкурсов.

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Звезда поделилась несколькими кадрами в своем Instagram. Она порадовала аудиторию снимком с Веркой Сердючкой и ее сценической мамой и группой Go_A. Заключительный тур Евровидения начнется в 22:00 по киевскому времени, потому сейчас происходят последние приготовления (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, Джамале удалось пообщаться с английским певцом Сэмом Райдером, который представлял Великобританию на международной сцене конкурса с песней Space Man, где занял второе место. У артистки также состоялся диалог с победителем Евровидения-2019 Дунканом Лоуренсом.

"Финал Евровидения уже через считанные мгновения. Ждете? Встретиться с кем-то – это что-то вне реальности здесь. Но нет ничего невозможного. Продолжение следует", – написала вокалистка в социальной сети.

Победительница Евровидения-2016 решила посвятить в детали своих подписчиков и показать, как проходит репетиция перед финалом. Она опубликовала фото на ливерпульской сцене во время заключительного прогона своего номера.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что Alyona Alyona с возмущением отреагировала на появление украинского рэпера OTOY на ливерпульской сцене. Исполнительница заявила – артист стал известным только благодаря ей. Чтобы узнать все детали скандала – переходите по ссылке.

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