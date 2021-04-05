Солист Letay восхитил своим выступлением на шоу 'Голос країни-11'. Видео

В воскресенье, 4 апреля, в одиннадцатом выпуске популярного украинского шоу "Голос країни-11" выступил музыкант, солист группы Letay Илья Резников.

Участник исполнил известный хит ABBA под названием Mamma Mia. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, артист впечатлил своим ярким выступлением не только судей, но и зрителей. Жюри заявили, что Резников однозначно должен быть в прямых эфирах проекта.

В результате он получил четвертое место в кресле участников и теперь можно увидеть, как парень будет бороться за победу в "Голосі країни-11".

Напомним, ранее Резников исполнил на сцене "Голосу країни" песню "Два вікна" в собственной современной аранжировке и выбрал команду Нади Дорофеевой.

"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

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