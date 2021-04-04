Мила Нитич удивила выбором песни на 'Голосі країни-11'

В воскресенье, 4 апреля, в одиннадцатом выпуске популярного украинского шоу "Голос країни-11" известная певица Мила Нитич исполнила хит The Pussycat Dolls – Hush Hush и соединила его с Freedom Дана Балана.

Она поразила своим пением жюри и других участников проекта. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира.

Так, для "нокаутов" знаменитость выбрала песню The Pussycat Dolls и Дана Балана, и это стало настоящим сюрпризом для "советника" Тины Кароль. Все остались в восторге от выступления Нитич, а сам Монатик отметил, что это было "круто и драйвово".

"Ух, какой у тебя классный голос. И личность шальная! Вот я смотрю на тебя, а ты вся светишься. Душа пела так, что все остальное вообще неважно. Мне понравилось, спасибо тебе", – отреагировал на выступление Балан.

В результате певица заняла место в кресле вместо Виктории Гнатюк.

"Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

в воскресенье, 28 марта, на телеканале "1+1" показали первый эфир этапа "нокауты" главного вокального шоу "Голос країни-11", где судьи выбрали участников, которые пройдут дальше.