Голая Репьяхова в гостинице во Львове испугала Павлика. Видео
Народный артист Украины Виктор Павлик испугался, когда увидел свою голую жену Екатерину Репяхову в гостиничном номере во Львове, где супруги устроили отпуск. Избранница певца не поняла такую реакцию мужчины.
Инцидент Екатерина сняла на камеру и выложила в Instagram- stories. Такая реакция мужчины показалась блогерше забавной (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Судя по диалогу в ролике, Виктор возвращался в номер, чтобы принести возлюбленной кофе, но она решил встретить мужчину без одежды. Неожиданный образ Кати озадачил и испугал артиста, о чем он ей и рассказал.
"Ты испугала меня. Я открываю дверь, а тут раз – и голая женщина передо мной стоит", – сказал певец с чашкой в руке.
Такая реакция осталась непонятной для Репяховой, ведь она ожидала других эмоций от мужчины.
"Чем это я тебя испугала? Тем что голая стою? Так это же твоя женщина, а не чужая", – ответила автор видео.
Отметим, что пара с маленьким сыном Михаилом отправились на отдых в заснеженный Львов. Там влюбленные гуляли по ярмаркам, наслаждаются видом из окна и просто отдыхали в компании друг друга.
Следующей остановкой семьи стал родной город Павлика – Теребовля.
Напомним, что семейный отдых Екатерины и Виктора совсем недавно висел на волоске из-за публичной ссоры. Влюбленные несколько дней не разговаривали, ведь мужчина отказался поддерживать избранницу в желании судиться с его экс-женой Ларисой Созаевой.
Как сообщал OBOZREVATEL, артисту удалось помириться с любимой, пообещав воспользоваться услугами психолога и поехав с Катей в суд во второй раз, чтобы подать иск против бывшей.
Кратко о звездах:
Виктор Павлик – народный артист Украины. Родом из города Теребовля Тернопольской области. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Екатерина Репяхова родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. Она младше Павлика на 28 лет. В 2021 году у пары родился сын Михаил.