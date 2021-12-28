Голая Репьяхова в гостинице во Львове испугала Павлика. Видео

Народный артист Украины Виктор Павлик испугался, когда увидел свою голую жену Екатерину Репяхову в гостиничном номере во Львове, где супруги устроили отпуск. Избранница певца не поняла такую реакцию мужчины.

Инцидент Екатерина сняла на камеру и выложила в Instagram- stories. Такая реакция мужчины показалась блогерше забавной (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Судя по диалогу в ролике, Виктор возвращался в номер, чтобы принести возлюбленной кофе, но она решил встретить мужчину без одежды. Неожиданный образ Кати озадачил и испугал артиста, о чем он ей и рассказал.

"Ты испугала меня. Я открываю дверь, а тут раз – и голая женщина передо мной стоит", – сказал певец с чашкой в руке.

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Такая реакция осталась непонятной для Репяховой, ведь она ожидала других эмоций от мужчины.

"Чем это я тебя испугала? Тем что голая стою? Так это же твоя женщина, а не чужая", – ответила автор видео.

Отметим, что пара с маленьким сыном Михаилом отправились на отдых в заснеженный Львов. Там влюбленные гуляли по ярмаркам, наслаждаются видом из окна и просто отдыхали в компании друг друга.

Следующей остановкой семьи стал родной город Павлика – Теребовля.

Напомним, что семейный отдых Екатерины и Виктора совсем недавно висел на волоске из-за публичной ссоры. Влюбленные несколько дней не разговаривали, ведь мужчина отказался поддерживать избранницу в желании судиться с его экс-женой Ларисой Созаевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, артисту удалось помириться с любимой, пообещав воспользоваться услугами психолога и поехав с Катей в суд во второй раз, чтобы подать иск против бывшей.

Кратко о звездах:

Виктор Павлик – народный артист Украины. Родом из города Теребовля Тернопольской области. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.