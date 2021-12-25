Репьяхова подала второй иск на бывшую жену Павлика: на этот раз певец ее поддержал

Жена украинского исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репьяхова подала второе заявление в суд на экс-избранницу своего возлюбленного Ларису Созаеву. На этот раз она заручилась поддержкой певца.

Напомним, что первый документ не приняли в обработку из-за нескольких ошибок в тексте, однако Катя не отказалась от своих намерений и исправила все недостатки с адвокатом. Об этом любимая Народного артиста Украины заявила в своих Instagram- stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до кунца страницы).

В перерыве между фотосессией и домашними делами супруги отправились в Днепровский суд Киева, где подали новый иск на бывшую жену исполнителя.

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17 декабря первое заявление Репьяховой было отклонено из-за неправильного оформления документа, в частности за то, что часть текста была написана на русском языке. Но через неделю она смогла исправить ошибки и пришла с новым.

27-летняя избранница певца хочет отсудить у его экс-возлюбленной деньги за то, что та назвала ее "наглой и хладнокровной тварью". В этом намерении ее поддержал и сам Виктор.

Напомним, что между влюбленными произошел скандал после первого иска, ведь Павлику не понравилось желание жены разбираться с Созаевой через суд. Артист считал, что конфликт можно было уладить мирно.

Отсутствие поддержки от мужа заставило Екатерину несколько дней плакать и даже задуматься о разрыве отношений с отцом своего сына Михаила. Однако через несколько дней паре удалось помириться, после чего Виктор и поехал с супругой в суд во второй раз.

Кратко о звездах:

Виктор Павлик – 55-летний певец, народный артист Украины. Родом из города Теребовля Тернопольской области. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Екатерина Репьяхова – 27-летний блогер. Родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. Она младше Павлика на 28 лет. У пары родился сын Михаил.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что для примирения с любимой Виктор пообещал пойти к психологу и бороться со своим чувством вины. Со своей стороны Екатерина заявила, что никогда не обидит своего избранника, поскольку считает его заботливым и добрым.