Прокуратура Дубая приняла решение по задержанным украинкам, участвовавшим в голой фотосессии
Всех задержанных за обнаженную съемку на балконе отеля в Дубае, в том числе 12 украинок, депортируют из ОАЭ.
Такое решение приняла генпрокуратура эмирата, завершившая расследование инцидента. Сообщение об этом распространил медиацентр правительства Дубая в Twitter-аккаунте во вторник, 6 апреля.
В какие именно сроки пройдет депортация, не уточняется. Согласно заявлению генерального прокурора Дубая Эссама Иссы Аль Хумайдана, нашумевшая фотосессия нарушала законодательство ОАЭ.
По данным правоохранителей, все задержанные обвиняются в хранении изображений с целью производства порнографических материалов.
"Никаких дальнейших комментариев по этому вопросу не будет", – подытожила пресс-служба.
Напомним, полиция Дубая задержала 12 гражданок Украины за участие в обнаженной фотосессии на балконе фешенебельного отеля (ранее сообщалось, что украинок было 11).
6 апреля их посетил украинский консул, а также он провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая.
В МИД предупреждали, что в соответствии с законодательством ОАЭ наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Дубае арестовали 40 девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей.
Данный инцидент может нанести ущерб отношениям между ОАЭ и Израилем.
Позже стали известны первые имена украинок, которых арестовали за голую фотосессию.
20-летняя украинка Яна ранее делилась с пользователями сети фото и видео того, как модели проводили время в ОАЭ.
Организатором скандальной фотосессии считают IT-предпринимателя Алексея Концова родом из Иваново (Россия). Его задержали по обвинению в развратных действиях и распространении порнографии.