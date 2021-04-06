Прокуратура Дубая ухвалила рішення щодо затриманих українок, які брали участь у голій фотосесії

Усіх затриманих за оголену зйомку на балконі готелю в Дубаї, зокрема й 12 українок, депортують із ОАЕ.

Таке рішення ухвалила генпрокуратура емірату, що завершила розслідування інциденту. Повідомлення про це розповсюдив медіацентр уряду Дубая у Twitter-акаунті у вівторок, 6 квітня.

В які саме терміни пройде депортація, не уточнюється. Згідно із заявою генерального прокурора Дубая Ессама Ісси Аль Хумайдана, гучна фотосесія порушувала законодавство ОАЕ.

За даними правоохоронців, усіх затриманих звинувачують у зберіганні зображень із метою виробництва порнографічних матеріалів.

"Жодних подальших коментарів із цього питання не буде", – підсумувала пресслужба.

Нагадаємо, поліція Дубая затримала 12 громадянок України за участь в оголеній фотосесії на балконі фешенебельного готелю (раніше повідомлялося, що українок було 11).

6 квітня їх відвідав український консул, а також він провів зустріч із керівництвом департаменту кримінальних розслідувань Дубая.

У МЗС попереджали, що відповідно до законодавства ОАЕ покаранням за вчинення такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1300 доларів США з подальшою депортацією.

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