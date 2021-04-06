Одна из арестованных украинок в ОАЭ предметно показала свою поездку в Дубай: от аэропорта до шикарных авто и отелей
20-летняя украинка Яна, которую арестовали в Дубае за голую фотосессию на балконе отеля, поделилась с пользователями сети кадрами, на которых видно, как модели проводили время в ОАЭ.
Так, девушки жили в шикарных апартаментах, а также катались на элитных автомобилях. Соответствующие фото опубликованы на странице в Instagram-stories Яны (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Сначала украинка продемонстрировала снимки, как летела в страну, а затем показала номера Marina Hotel Apartments и других гостиниц, в которых находились модели.
Кроме того, девушек неплохо кормили в Дубае. 20-летняя Яна запечатлела красную рыбу, яйца пашот, фрукты и другие изысканные блюда.
Также на кадрах засветились красивые авто, отдых моделей в бассейне и прогулки по городу.
Напомним, полиция Дубая задержала не 11, как ранее сообщалось, а 12 гражданок Украины за участие в обнаженной фотосессии на балконе фешенебельного отеля. 6 апреля их посетил украинский консул, а также он провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая.
В МИД сообщили, что в соответствии с законодательством ОАЭ наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей.
Данный инцидент может нанести ущерб отношениям между ОАЭ и Израилем, которые были официально закреплены 15 сентября 2020 года, из-за израильского следа, по одной из версий.
Позже стали известны первые имена украинок, которых арестовали за голую фотосессию.
В Дубае по обвинению в развратных действиях и распространении порнографии задержаны не только 40 девушек, но и IT-предприниматель Алексей Концов родом из Иваново (Россия).