Годовщина гибели Кузьмы: почему мама Скрябина считала, что ДТП было спланированным, а сын мог выжить

Девять лет назад, 2 февраля 2015 года, трагически погиб украинский активист и певец Кузьма Скрябин (Андрей Кузьменко) в ДТП возле села Лозоватка Днепропетровской области. Его мать Ольга Кузьменко, ушедшая из жизни 23 сентября 2023 года, все время считала смерть сына подстроенной из-за его активной критики власти. Если верить официальной причине аварии, ДТП было несчастным случаем из-за скользкой дороги, по которой автомобиль Кузьмы выехал на встречную полосу и столкнулся с молоковозом.

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Ольга Кузьменко после смерти единственного сына пыталась отыскать и доказать другую причину гибели сына. Она знала, что за музыкантом охотились, часто подкладывали "палки в колеса", портили имущество, а в момент аварии в автомобиле, за рулем которого был Кузьменко, ничего не работало. OBOZ.UA собрал версии причин гибели Кузьмы Скрябина, которые предполагала его мать Ольга.

Автомобиль, которым управлял Андрей Кузьменко, работал благодаря электронике. По ее мнению, во время концерта в Кривом Роге, на машину прицепили устройство, которое "в нужный момент" выключило все составляющие, работавшие электронно.

Ольги Кузьменко считает, что авария была случайна, ведь точно рассчитать местонахождение и "подкатить" туда молоковоз, чтобы он в нужную секунду выехал из-за угла, было невозможным. Но вполне реальным было найти момент, когда нужно подстроить "внезапное" ДТП. Машина перестала тормозить, а руль – работать в нужный момент. Впрочем, если бы на молоковозе была нормально прикреплена бочка, она бы не убила Скрябина, и он остался в живых, как считает Ольга.

Мать рассказывала, что певцу часто "подкручивали" колеса, а в конце 2014 года он едва не погиб из-за плохо закрепленного колеса, которое "отвалилось" во время движения.

"И вот в конце 14-го года он приехал ко мне очень расстроенный и говорит: "Ма, ты знаешь, ребята мне меняла колеса, всегда одни и те же меняли, я им всегда так хорошо плачу, а они мне плохо прикрутили колеса. У меня после Николаева отскочило колесо. И хорошо, что машина залетела в кучу снега. Но это было в 100 метрах от бетонной остановки", – вспоминала Ольга Кузьменко.

Кузьму Скрябина обожал народ через прямолинейность, а представители власти из-за этого его недолюбливали. Он с 2014 года и до самой смерти постоянно ездил в зону АТО, помогал военным, переселенцам, а за несколько дней до гибели давал интервью, в котором обвинял украинские власти в бездействии прекращения войны на востоке Украины.

"Вся х*рня, которая есть над нами сверху... вы все прекрасно знаете. Все сливают, все лгут. Москали лгут и самое хуже, что лгут еще и наши. Имейте мозг в своей голове, держитесь кучи, вы точно знаете, что делать, чтобы в той стране было лучше", – говорил Скрябин за несколько дней до ДТП.

Хотя с даты смерти Андрея Кузьменко прошло уже 9 лет, его не забывают: люди читают его книги, написанные в юмористическом автобиографическом стиле о чудаковатых путешествиях певца, слушают песни, ставшие наиболее актуальными в начале полномасштабного вторжения России, и вспоминают невероятно меткие "пророчества" по единению украинцев.

"Украинцы болеют отсутствием собственного достоинства. Потому что мы "терпили", думаем, хамство само собой куда денется. Все беды на нас сыпятся от того, что мы терпим и молчим, пока очень не припечет", – высказывался Кузьменко.

Как сообщал OBOZ.UA, мать Кузьмы Скрябина скончалась 23 сентября 2023 года в возрасте 73 лет. Похоронили ее рядом с сыном на местном кладбище в Брюховичах Львовской области в семейном склепе.

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