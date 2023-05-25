Годами не появлялась на публике: как выглядела больная Тина Тернер во время своих последних выходов в свет

"Королева рок-н-ролла" Тина Тернер, умершая 24 мая от продолжительной болезни, годами не появлялась на публике. Последний ее выход в свет состоялся еще в 2021 году, когда артистка уже страдала из-за последствий рака кишечника, трансплантации почки и инсульта.

Видео дня

Музыкантка появлялась на знаковых для себя событиях, а не на всех светских мероприятиях. На фото и видео она выглядела жизнерадостной и активной. OBOZREVATEL решил показать, какой была звезда за несколько лет до смерти (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В 2021 году Тина Тернер выразила благодарность за включение в Зал славы рок-н-ролла. Звезда с наградой в руках много смеялась, сидя у фортепиано. На мероприятие она не пришла, но обратилась к поклонникам на видео.

В 2019 году певица посетила премьеру бродвейского спектакля "Тина – Мюзикл Тины Тернер", где ее роль сыграла талантливая Адриен Уоррен. Артистка вышла на сцену к актрисе и обратилась к зрителям, до слез их растрогав.

2019 год стал последним годом, когда исполнительница часто появлялась на публике. Она посетила Неделю моды в Париже, сходила на несколько спектаклей, посвященных своей биографии, и общалась с известными звездами.

С тех пор почти на 4 года Тина Тернер исчезла из виду поклонников. Известно, что она страдала онкологическим заболеванием и пережила пересадку почки, которую ей отдал муж. Больше о трагических событиях в жизни исполнительницы – читайте здесь.

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