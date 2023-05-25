Суицид сына, рак и муж-тиран: самые трагические события в жизни 'королевы рок-н-ролла' Тины Тернер

За 83 года жизни "королева рок-н-ролла" Тина Тернер получила множество музыкальных наград, всемирную популярность и поддержку миллионов слушателей, однако ее жизнь не была беззаботной. На пути к успеху – профессиональному и личному – со звездой случались трагические события, которые она очень тяжело переживала.

Видео дня

Это не помешало артистке оставаться жизнерадостной и харизматичной, какой ее запомнили фанаты, но оставило отпечаток на ее личности. OBOZREVATEL решил вспомнить, какие личные трагедии пережила умершая накануне Тина Тернер (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Муж-тиран

В начале своей творческой карьеры Тина Тернер, тогда еще выступавшая под настоящим именем Анна, познакомилась с музыкантом Айком Тернером. Он не был ее первой любовью и даже не стал первым отцом ее ребенка, однако смог стать законным мужем.

Тиран приютил ее с маленьким сыном, предложил петь в дуэте и взять псевдоним. Все начиналось как красивый роман, но впоследствии певица начала страдать от побоев, изнасилований и морального насилия. 16 лет продолжался их брак, в котором родился второй сын Тины Тернер. После многих лет систематических побоев, измен и тирании исполнительница дождалась, пока Айк уснет, и сбежала из дома с 36 центами в кармане.

"Я научилась быть счастливой независимо от мужчин. В жизни это случается довольно редко. Меня сделал счастливой мой успех. Я не очень верю, что с этим мог бы справиться какой-либо мужчина", – резюмировала после побега Тина Тернер.

Инсульт и рак

До 2013 года звезда жила достаточно спокойно, строя карьеру. Ей даже удалось опять влюбиться и пронести свои чувства через долгие десятки лет. Хотя Тернер и ее младший на 16 лет избранник Эрвин Бах познакомились в 1985-м, свадьбу они сыграли в 2013-м.

Во время медового месяца у звезды случился инсульт, который она не заметила, пока не перестала чувствовать одну часть тела и не потеряла возможность говорить. В 2016-м у исполнительницы диагностировали рак кишечника.

Артистка отреагировала на свой диагноз, как на приговор. Она уже готова была к эвтаназии, но муж Тины Тернер спас ей жизнь. Он отдал любимой почку, которые у нее отказывали из-за болезни.

Суицид сына

Когда исполнительница возродила в себе жажду жизни, ее семью постигло новое горе. В 2018 году ее старший сын – Крэйг Реймонд Тернер – совершил самоубийство. Ему тогда не было еще и 60 лет, но мужчина решил, что не видит смысла в жизни. Прах сына звезда развеяла, а фанатам заявила, что это самый трагический момент в ее жизни.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в мае также скончался известный украинский композитор и основатель легендарного ВИА "Смерічка" Левко Дутковский. Музыкант скончался в родных Черновцах в возрасте 80 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!