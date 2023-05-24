Битва за жизнь: Бен Стиллер, Хью Джекман и другие знаменитости, у которых обнаружили рак

Истории знаменитостей, которые победили рак, являются большим источником вдохновения и надежды для миллионов людей во всем мире. Они показывают, что эта страшная болезнь – вызов, который можно преодолеть при своевременной диагностике.

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Борьба с раком требует силы, мужества и оптимизма, и эти звезды являются примером того, что можно вернуться к полноценной жизни после страшного испытания. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Роберт Де Ниро

Американский киноактер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро следит за своим здоровьем и регулярно проходит осмотр у врача. Во время одного из приемов, в 2003 году, знаменитость узнал, что у него диагностировали рак простаты. Он не стал медлить, и сразу отправился на операцию. Все прошло удачно, и вскоре после восстановления Роберт вернулся к съемкам в кино.

2. Марк Руффало

Американский актер Марк Руффало в 2001 году узнал о своей опухоли во сне. По словам знаменитости, сновидение было настолько тревожным, что он решил на всякий случай провериться у врача. У него обнаружили рак. Марк скрыл эту информацию от всех, в том числе от жены, которая тогда была беременной. Он тайно сделал операцию, которая прошла удачно, и лишь потом признался, с чем пришлось столкнуться. Сейчас Руффало продолжает сниматься в кино, а свободное время посвящает семье.

3. Бен Стиллер

Американский актер, комик, продюсер, режиссер и сценарист Бен Стиллер в 2014 году узнал, что у него рак простаты. О борьбе с болезнью он рассказал в комментарии NME: "Я не знал, что делать. Во-первых, я не знал, что может случиться. Мне было страшно. Рак останавливает все в вашей жизни. Я тогда не мог даже планировать съемки в фильмах, потому что не знал, что будет дальше".

Благодаря своевременному обращению к врачу и удалению опухоли у Бена ремиссия. Теперь он регулярно обследуется на предмет рецидива.

4. Кайли Миноуг

Австралийская поп-певица, автор песен и актриса Кайли Миноуг в 2005 году узнала, что у нее рак груди. После этой печальной новости она перенесла свои выступления. "Когда врач сообщил диагноз, казалось, земля ушла из-под ног", – поделилась воспоминаниями певица. Однако она решила бороться. Сделала операцию по удалению опухоли и прошла 8-месячный курс химиотерапии.

Болезнь отступила. Теперь Кайли продолжает своими выступлениями дарить поклонникам радость. "Жизнь – это серия испытаний, и вы должны стремиться провести как можно больше приятных моментов", – говорит она.

5. Хью Джекман

Австралийский киноактер и продюсер Хью Джекман в 2013 году боролся с карциномой (злокачественная опухоль из эпителиальной ткани). С тех пор он активно лечился и перенес шесть операций по удалению опухолей. Теперь знаменитость регулярно проходит обследования, и не выходит из дома без солнцезащитного крема.

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