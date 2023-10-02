'Гнать тряпками!' Народный артист России требует отменить гастроли украинофоба Никоненко в Израиле: тот впал в истерику

Российский актер Анатолий Белый, у которого есть украинские корни, и в знак протеста против войны в Украине эмигрировал в Израиль, вместе с активистами требует отменить гастроли в Израиле своего коллеги Сергея Никоненко. Известный прокремлевскими взглядами актер снялся во многих пропагандистских картинах, в том числе "Крымский мост. Сделано с любовью!"

Анатолий Белый на своем канале в Telegram выложил петицию против гастролей российских актеров с спектаклем "Не в свои сани не садись", который запланирован в семи городах Израиля. Никоненко тем временем впал в истерику.

"Я думаю, что гниду душит жаба, зависть душит его изнутри. Гнида мелкотравчатая! И он туда же! Я могу сказать только это, потому что много раз выступал в Израиле, и меня принимали очень хорошо. Выходил на сцену и с Татьяной Васильевой, и с Александром Абдуловым. А этой гниде просто чтобы нагадить!" – "культурно" прокомментировал ситуацию народный артист России Сергей Никоненко, передают росСМИ.

Видео дня

Как известно, актер Никоненко активно выступает против коллег, которые покинули Россию в знак протеста против войны с Украиной. В частности, "культурный" деятель предложил "расстрелять" Максима Галкина, а актеру Дмитрию Назарову тоже пожелал смерти.

"Именно он, еврей Назаров, пытается объяснить русскому народу о его глубинах – это очень весело! Не надо его вспоминать! – выдал Никоненко. – Чем больше вы вспоминаете его имя, тем больше его рейтинг будет расти. Забыть и все, забыть и все, нет его, сдох скотина!"

Теперь Никоненко считает, что его приезд в Израиль под вопросом не потому, что он "зашкварился" заявлениями. Ура-патриот утверждает, что отмена гастролей – это "отмена русской культуры на Западе". "Я думаю, что это все проплачено через океан. Белый получает деньги, поэтому будет пытаться гадить как можно больше", – выразил уверенность Никоненко.

Между тем, в соцсетях инициативу с отменой гастролей подхватили другие россияне. В частности, известная тележурналистка Ольга Бакушинская, тоже ныне живущая в Израиле, написала в Facebook: "К нам приезжает за шекелями Сергей Никоненко. То, что он говорил о СВО и евреях, я процитировать не могу, меня Facebook забанит, но это легко "Не знаете, петиция уже есть? Сергей Никоненко – открытый антисемит, но шекели не пахнут".

В комментариях подписчики пишут: "Гнать тряпками и громко!", "Господи, из всех из всех щелей буквально. Медом им здесь намазано, не иначе", "Это же как тараканы. Мозга нет, одни инстинкты. Ползут на запах денег", "Блин, он очень зашкварный жеж", "Потрясающая наглость. Как вообще это происходит – все эти зал*пинские гастроли?" Бакушинская ответила: "Просто лезут. Не успеваем отгонять".

Напомним, в августе Белый сорвал гастроли в Израиле московскому театру "Ленком". Сотне российских актеров пришлось отказаться от заработка за границей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Никоненко в своих интервью заявляет, что когда-то "три братских народа – русский, белорусский, украинский – снова заживут вместе". Актер ездит с гастролями по оккупированным украинским территориям, где выступает с заявлениями, что это "это не Украина, и никогда ею не была": "Это Россия, здесь наши люди. Мы Украине эти земли временно в пользование дали, но теперь все - настал пора возвращаться домой. Все южнорусские города также должны вернуться – и Николаев, и Одесса".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber . Не ведитесь на фейки!