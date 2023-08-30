Актер родом из Украины затравил сотню коллег из РФ и сорвал им гастроли в Израиле: напуганные россияне отказались покидать Москву

Популярный российский актер Анатолий Белый, родившийся и выросший в Брацлаве Винницкой области, затравил сотню коллег в РФ. Московский театр "Ленком", как известно, отменил гастроли в Израиле несколько дней назад. Теперь стало известно, что руку к этому приложил артист-эмигрант, который после полномасштабного вторжения выехал из страны-террористки и назвал войну "катастрофой".

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Директор театра Марк Варшавер выступил с заявлением, что недовольство одного проукраинского актера и "кучки хулиганов" заставило сотню людей отказаться от заработка за границей. Слова разгневанного россиянина передали росСМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Варшавер накануне пожаловался, что ему и группе актеров посылают угрозы. Активнее всего травят путунистку Олесю Железняк – звезду "Сватов", которая называла Россию "спасительницей" и обвиняла президента Зеленского в намерениях "убить ее детей".

Хотя заявлялось, что израильтяне создали петицию об отмене гастролей путинистов, сами актеры театра в это не верят. По мнению директора "Ленкома", виновен в травле именно Анатолий Белый. Мол, он угрожал жизни целой труппы из 100 актеров.

"Дело в том, что кучка хулиганов во главе с актером Анатолием Белым, который хорошо известен в России, угрожают и намерены не допустить гастроли "Ленкома". Нам не нужны проблемы. Мне, как руководителю театра, гораздо важнее здоровье моих артистов и сотрудников – а мы должны были поехать туда большим коллективом из ста человек – чем гастроли", – оправдался испуганный Варшавер.

По его словам, в посольстве призвали "Ленком" игнорировать угрозы, а продюсер гастролей пообещал дополнительную охрану, однако напуганные артисты все же решили отменить концерт, куда якобы раскупили билеты за несколько дней.

"Зачем же жить страной, которую ты так презираешь или ненавидишь даже? Или твои профессиональные дела так плохи и больше не кормят, или просто нет достоинства. Или никогда не было", – обратился к Белому директор театра.

В то, что пророссийских звезд не хотят видеть в Израиле и другие люди, Варшавер верить отказывается. Если руководствоваться его логикой, один проукраинский актер испортил жизнь целому театру.

Как писал OBOZREVATEL, Анатолий Белый вместе с семьей находится в Израиле и даже не рассматривает перспективу вернуться в Москву. По мнению актера, "мла накрыла Россию надолго".

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