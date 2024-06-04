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Главный режиссер полтавского кукольного театра из Крыма Нико Лапунов умер от тяжелой болезни: в последние недели он не мог разговаривать

Катерина Малай
Люди
2 минуты
903
Главный режиссер полтавского кукольного театра из Крыма Нико Лапунов умер от тяжелой болезни: в последние недели он не мог разговаривать

Нико Лапунов, главный режиссер полтавского театра кукол и создатель щемящих вышитых мультфильмов родом из Крыма, ушел в вечность в 43 года. В конце мая он был госпитализирован, и все это время украинец держал связь с неравнодушными подписчиками, хотя говорить ему уже было сложно.

29 мая режиссер попросил помощи и рассказал, что будет ждать анализы спинной жидкости. О его смерти сообщил в Facebook полтавский архитектор Артур Ароян.

"Нико был чрезвычайно светлым человеком и настоящим героем. Не могу поверить, что восстановленный "Великий Льох" 18 мая стал твоим последним выступлением и последним твоим представлением. Царство Небесное! Спасибо за все, что ты дал Полтаве и всем нам", – написал друг режиссера.

Нико Лапунов родился в Симферополе, учился актерскому делу в Днепре, а режиссуре – в Харькове. Он работал в Мариуполе, Херсоне, Кривом Роге и в родном Крыму, откуда в 2014 вынужден был эмигрировать.

Главный режиссер полтавского кукольного театра из Крыма Нико Лапунов умер от тяжелой болезни: в последние недели он не мог разговаривать

Режиссер задолго до полномасштабного вторжения признал важность украинского языка. "Я знал его, но не говорил, как почти все крымчане. А заговорил здесь. Мы встретились с Ермаковым Андреем и как-то так перешел на украинский", – рассказывал Нико в 2017 году.

Еще 22 мая он записал видео из больницы, где убеждал, что все будет хорошо, но не мог рассказать о диагнозе, поскольку сам его не знал. Главным симптомом на то время была невозможность четко разговаривать. Как рассказал артист, язык медленно переставал его слушаться.

Главный режиссер полтавского кукольного театра из Крыма Нико Лапунов умер от тяжелой болезни: в последние недели он не мог разговаривать

6 дней назад артист рассказывал, что врачи борются с воспалением и отеком в мозгу. Тогда ему ставили более 10 капельниц в день.

Режиссера в Facebook поддерживали сотни людей, которые готовы были помочь с лечением. Но он до последнего ничего не просил для себя.

Нико Лапунов был не только патриотом и талантливым режиссером, но и автором уникальных вышитых мультфильмов. В этом ремесле украинец находил покой.

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