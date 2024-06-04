Главный режиссер полтавского кукольного театра из Крыма Нико Лапунов умер от тяжелой болезни: в последние недели он не мог разговаривать

Нико Лапунов, главный режиссер полтавского театра кукол и создатель щемящих вышитых мультфильмов родом из Крыма, ушел в вечность в 43 года. В конце мая он был госпитализирован, и все это время украинец держал связь с неравнодушными подписчиками, хотя говорить ему уже было сложно.

29 мая режиссер попросил помощи и рассказал, что будет ждать анализы спинной жидкости. О его смерти сообщил в Facebook полтавский архитектор Артур Ароян.

"Нико был чрезвычайно светлым человеком и настоящим героем. Не могу поверить, что восстановленный "Великий Льох" 18 мая стал твоим последним выступлением и последним твоим представлением. Царство Небесное! Спасибо за все, что ты дал Полтаве и всем нам", – написал друг режиссера.

Нико Лапунов родился в Симферополе, учился актерскому делу в Днепре, а режиссуре – в Харькове. Он работал в Мариуполе, Херсоне, Кривом Роге и в родном Крыму, откуда в 2014 вынужден был эмигрировать.

Режиссер задолго до полномасштабного вторжения признал важность украинского языка. "Я знал его, но не говорил, как почти все крымчане. А заговорил здесь. Мы встретились с Ермаковым Андреем и как-то так перешел на украинский", – рассказывал Нико в 2017 году.

Еще 22 мая он записал видео из больницы, где убеждал, что все будет хорошо, но не мог рассказать о диагнозе, поскольку сам его не знал. Главным симптомом на то время была невозможность четко разговаривать. Как рассказал артист, язык медленно переставал его слушаться.

6 дней назад артист рассказывал, что врачи борются с воспалением и отеком в мозгу. Тогда ему ставили более 10 капельниц в день.

Режиссера в Facebook поддерживали сотни людей, которые готовы были помочь с лечением. Но он до последнего ничего не просил для себя.

Нико Лапунов был не только патриотом и талантливым режиссером, но и автором уникальных вышитых мультфильмов. В этом ремесле украинец находил покой.

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