Главный холостяк страны уже выбрал свою брюнетку?

Инна Сергиенко
Инна Сергиенко
Люди / Мнения
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Главный холостяк страны уже выбрал свою брюнетку?

На теперішній час для українського суспільства є багато відкритих запитань: коли закінчиться карантин, вакцинуватися чи ні, чи не доведеться змінювати роботу і тд. Але найгостріше питання точиться серед жіночої аудиторії: Хто ж переможе у "Холостяку"?

Ще 10 років тому, щоб дізнатися більше про людину – запитували у сусідів. Зараз є соціальні мережі й там можна відслідкувати історію кожного. Сьогодні ми цим і займемося. У статті буде припущення-відповідь про переможницю. Як ми це зробимо? Через аналіз інстаграм-акаунтів – уявіть, що Ви потрапили у гру, включайте фантазію й звертайте увагу на деталі.

Перший рівень гри, давайте подивимося на ріст підписників у самого холостяка, Михайла Заливаки. Герой не був активний у мережі, більше наявні рідкісні фото (насправді, це ще цінніші для нас). Перший скрін зроблений 05 березня 2021, коли була прем’єра шоу; другий – 02 квітня 2021, коли очікується вже 6 епізод.

Главный холостяк страны уже выбрал свою брюнетку?
Главный холостяк страны уже выбрал свою брюнетку?

Ми не будемо говорити, що Михайло може вже заробляти на рекламі близько 1 тис доларів, більше зорієнтуємося на контенті. Пролиставши 323 публікації, помітили тенденцію дуже малої присутності жіночої статті у стрічці холостяка (напевно, почистив перед шоу). Зазвичай, це тематичні фото із друзями, спортзалі, на відпочинку. Але ми такі знайшли дві спільності:

  1. холостяку більше подобається брюнетки;

  2. акцент на інтересах (спорт і подорожжі);

Главный холостяк страны уже выбрал свою брюнетку?
Главный холостяк страны уже выбрал свою брюнетку?
Главный холостяк страны уже выбрал свою брюнетку?

Переходимо на другий рівень гри й пригадуємо хто із брюнеток залишився на проекті. Шукаємо їх у Інстаграмі та аналізуємо сторінки. На даному моменті уважні глядачі/читачі згадали сезон і побачення, тому точно скажуть, що у кількісному показнику побачень із брюнетками було більше – моя теорія першої спільності спрацювала.

Знаходимо вже знайому раніше Розалі, яку холостяк хоче розкрити з іншого боку. Дівчина із Харкова, позиціонує себе як співачку і модель. Відкрито пише, що готова до співпраці – простими словами продає себе. Не схоже на переможницю шоу, ніякого зв’язку із холостяком у контенті не помічено.

Главный холостяк страны уже выбрал свою брюнетку?

Ще одна брюнеточка, яка зацікавила головного героя своїм характером – Олександра. Що не дивно також із "цієї ж опери", що й Розалі. Вона і співає, модель, ведуча, фешн-продюсер – ну прям всюди встигає. Через таку перенасиченість, можемо зрозуміти, що теми із Михайлом розходяться. Встигає всюди, але вже не з нашим героєм.

Главный холостяк страны уже выбрал свою брюнетку?
Главный холостяк страны уже выбрал свою брюнетку?

Переходимо до найцікавішого – трійка можливих фіналісток. Кожна із них дуже цікава для холостяка. Герой не приховує свій інтерес до цих дівчат. У соціальних мережах найчастіше з’являються фейки саме із цією трійкою: Юля, Джесіка та Анна.

Главный холостяк страны уже выбрал свою брюнетку?
Главный холостяк страны уже выбрал свою брюнетку?
Главный холостяк страны уже выбрал свою брюнетку?

Підписникам найбільше подобається Юля Зайка. На даний момент, вона найактивніше веде свою сторінку: розповідає про шоу, секрети, створює нові рубрики. SMM-щик у дівчині не спить, тому й піаритися вміє. Джесіка дуже обережно пише свої думки, фото не так багато – "стратегія хвилювання", щоб не сказати чогось лишнього. Можливо, злив відео, де вона із холостяком у Мукачево (її рідному місті) вплинув на це. Анна Богдан надає перевагу фото, тексти мінімальні – стратегія = не привертати увагу.

Звичайно, зараз усі дівчата публікують фото із шоу, але "Холостяк" знімався трохи раніше, тому подивимося що ж було у попередній постах учасниць.

Главный холостяк страны уже выбрал свою брюнетку?
Главный холостяк страны уже выбрал свою брюнетку?
Главный холостяк страны уже выбрал свою брюнетку?

Ну що ж за інтересами із головним героєм усі ці брюнеточки співпадають, не дарма вони затримаються на шоу. Але найбільше співпадіння (як у спорті, так і у подорожах) лише із однією дівчиною – ось вона і стане переможницею. Зрозуміли хто вона?

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УкраинаШоу Холостяк 11 сезонМихаил Заливако