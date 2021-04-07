На теперішній час для українського суспільства є багато відкритих запитань: коли закінчиться карантин, вакцинуватися чи ні, чи не доведеться змінювати роботу і тд. Але найгостріше питання точиться серед жіночої аудиторії: Хто ж переможе у "Холостяку"?

Ще 10 років тому, щоб дізнатися більше про людину – запитували у сусідів. Зараз є соціальні мережі й там можна відслідкувати історію кожного. Сьогодні ми цим і займемося. У статті буде припущення-відповідь про переможницю. Як ми це зробимо? Через аналіз інстаграм-акаунтів – уявіть, що Ви потрапили у гру, включайте фантазію й звертайте увагу на деталі.

Перший рівень гри, давайте подивимося на ріст підписників у самого холостяка, Михайла Заливаки. Герой не був активний у мережі, більше наявні рідкісні фото (насправді, це ще цінніші для нас). Перший скрін зроблений 05 березня 2021, коли була прем’єра шоу; другий – 02 квітня 2021, коли очікується вже 6 епізод.

Ми не будемо говорити, що Михайло може вже заробляти на рекламі близько 1 тис доларів, більше зорієнтуємося на контенті. Пролиставши 323 публікації, помітили тенденцію дуже малої присутності жіночої статті у стрічці холостяка (напевно, почистив перед шоу). Зазвичай, це тематичні фото із друзями, спортзалі, на відпочинку. Але ми такі знайшли дві спільності:

холостяку більше подобається брюнетки; акцент на інтересах (спорт і подорожжі);

Переходимо на другий рівень гри й пригадуємо хто із брюнеток залишився на проекті. Шукаємо їх у Інстаграмі та аналізуємо сторінки. На даному моменті уважні глядачі/читачі згадали сезон і побачення, тому точно скажуть, що у кількісному показнику побачень із брюнетками було більше – моя теорія першої спільності спрацювала.

Знаходимо вже знайому раніше Розалі, яку холостяк хоче розкрити з іншого боку. Дівчина із Харкова, позиціонує себе як співачку і модель. Відкрито пише, що готова до співпраці – простими словами продає себе. Не схоже на переможницю шоу, ніякого зв’язку із холостяком у контенті не помічено.

Ще одна брюнеточка, яка зацікавила головного героя своїм характером – Олександра. Що не дивно також із "цієї ж опери", що й Розалі. Вона і співає, модель, ведуча, фешн-продюсер – ну прям всюди встигає. Через таку перенасиченість, можемо зрозуміти, що теми із Михайлом розходяться. Встигає всюди, але вже не з нашим героєм.

Переходимо до найцікавішого – трійка можливих фіналісток. Кожна із них дуже цікава для холостяка. Герой не приховує свій інтерес до цих дівчат. У соціальних мережах найчастіше з’являються фейки саме із цією трійкою: Юля, Джесіка та Анна.

Підписникам найбільше подобається Юля Зайка. На даний момент, вона найактивніше веде свою сторінку: розповідає про шоу, секрети, створює нові рубрики. SMM-щик у дівчині не спить, тому й піаритися вміє. Джесіка дуже обережно пише свої думки, фото не так багато – "стратегія хвилювання", щоб не сказати чогось лишнього. Можливо, злив відео, де вона із холостяком у Мукачево (її рідному місті) вплинув на це. Анна Богдан надає перевагу фото, тексти мінімальні – стратегія = не привертати увагу.

Звичайно, зараз усі дівчата публікують фото із шоу, але "Холостяк" знімався трохи раніше, тому подивимося що ж було у попередній постах учасниць.

Ну що ж за інтересами із головним героєм усі ці брюнеточки співпадають, не дарма вони затримаються на шоу. Але найбільше співпадіння (як у спорті, так і у подорожах) лише із однією дівчиною – ось вона і стане переможницею. Зрозуміли хто вона?

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.