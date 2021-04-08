Топ модных провалов первых леди и членов королевской семьи, которые обсуждали все

На публичных мероприятиях прикованы все взгляды к первым леди и членам королевских семей. Любой модный промах не останется без внимания мировых СМИ.

Не всегда звездным леди удается соблюдать все протоколы, поэтому их наряды часто критикуют в сети. OBOZREVATEL собрал 5 ярких примеров, когда светский выход обернулся провалом.

Супруга президента США Джилл Байден стала центром обсуждений после того, как вышла на публику в дерзком образе. 69-летнюю женщину сфотографировали на выходе из самолета в черной куртке, юбке выше колена и ботильонах на высоких каблуках. Особое внимание привлекли смелые колготки в сеточку с узорами. Пользователи соцсетей назвали образ первой леди слишком вызывающим.

Жена экс-президента США Мелания Трамп часто появлялась на публике в ярких, соблазнительных, но иногда неуместных нарядах. Например, на ее куртке было написано: "Мне действительно наплевать", когда женщина встречалась с детьми-мигрантами.

Принцесса Беатрис неоднократно надевала яркие шляпки, которые потом обсуждали соцсети. Еще ни одному головному убору не посвящалось столько мемов и шуток.

Женщины из королевской семьи должны носить шляпки на официальных мероприятиях. Грань между "элегантно" и "комично" очень тонкая. Чаще других критике подвергаются шляпки герцогини Корнуолльской.

Меган Маркл часто нарушала королевский дресс-код. Во время светского выхода герцогиня выбрала синее одеяние с полупрозрачной юбкой. Ее белье в форме шортов было видно через ткань.

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