Дизайнер принцеси Діани розповів про її вбрання і напружений графік

Любов Блажко
Любов Блажко
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Британський модельєр Брюс Олдфілд одягав принцесу Діану

Британський модельєр Брюс Олдфілд, який протягом десяти років створював унікальні вбрання для принцеси Діани, зізнався, що "кожен день вона одягалася так, як ніби збиралася на весілля" і це забирало у неї багато сил.

Про це чоловік розповів у своєму інтерв'ю виданню Sunday Telegraph (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Також дизайнер заявив, що йому було приємно дружити і співпрацювати з принцесою Уельською.

"Стосунки тривали майже 10 років. Це було дійсно важливо для мене. Принцеса Діана була ідеальним клієнтом. Але, озираючись назад, я розумію, що для неї це було важко і забирало багато сил і часу. Ми наряджали її так, ніби кожен вона день збиралася на весілля", – розговорився Брюс.

Олдфілд познайомився з принцесою Уельською через дитячий благодійний фонд Barnardo's – саме вона була президентом організації з 1984 по 1996 рік. Королівська особа часто з'являлася на різних заходах у вбраннях Брюса.

Принцеса Діана в сукні Брюса Олдфілда в 1983 році.
Брюс Олдфілд з принцесою Діаною в 1988 році.
Принцеса Уельська сидить поруч з Олдфілдом.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Кейт Міддлтон здивувала умінням створювати різні образи в одних і тих же сукнях. Їй вдається досягти бажаного ефекту за допомогою нової зачіски чи правильно підібраних деталей.

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