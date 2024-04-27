Гендиректор театра Франко Евгений Нищук признался, сколько работников может забронировать и как будет действовать, если актерам вручат повестку

Дважды министр культуры, военный, а c недавних пор и гендиректор Национального академического драматического театра имени Ивана Франко – Евгений Нищук – расставил точки над "і" в вопросе мобилизации технических работников и актеров. По словам Народного артиста Украины, он имеет право забронировать от службы 50% сотрудников, кем бы они ни были.

Директор театра видит в этом справедливость, ведь некоторые люди, по его словам, могут помочь армии в Киеве больше, чем на передовой. Такое мнение он высказал в интервью Алексею Суханову.

Евгений Нищук не отрицает, что мобилизации должны подлежать все, независимо от направления работы, но подчеркивает необходимость "создать баланс".

"В нашем предприятии – потому что оно носит такой характер – есть 600 человек. У нас есть 19 воюющих ребят, которые ушли и не сопротивлялись. Есть определенная часть, конечно, которые в силу здоровья не могут, и есть какая-то часть по квоте, потому что театр, как и многие другие предприятия, входит в систему бронирования 50%, где мы предоставляем возможность забронировать тех, кто вовлечен в производственный и творческий процесс", – сказал гендиректор театра.

Он подчеркнул, что среди "забронированных" сотрудников не обязательно должны быть только актеры. Отсрочку получают и другие специалисты, которых, как выразился Евгений Нищук, "не сыщешь". Что касается ситуации, когда актеру театра Франко вручают повестку, у гендиректора есть четкий механизм действий.

"Я, как генеральный директор, буду в соответствии с этой квотой обращаться в военкомат. Да, я говорю это откровенно. И это не какое-то сокрытие, это целесообразность, о которой я говорил. Потому что этот актер или несколько этих актеров, которые создают морально-психологический климат в тылу, они более полезны. Это правда. Возможно, это как-то могут расценивать по-другому, но это правда", – сказал артист

Гендиректор апеллировал к тому, что с помощью таланта некоторых ведущих актеров удается развлекать украинцев в тылу, собирать средства на ВСУ и презентовать украинскую культуру за границей.

"Поверьте, потому что я знаю от конкретных бойцов, что это принесет гораздо больше пользы, чем то, что он (актер – ред.) там будет на войне", – закончил украинец.

Ранее OBOZ.UA писал, что Евгений Нищук с первых дней полномасштабного вторжения защищает страну с оружием в руках. Мобилизировался на фронт в звании солдата. Интервью с артистом и воином – читайте по ссылке.

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